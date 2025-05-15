В чем научно доказанная польза матчи для здоровья

С точки зрения здоровья матча даёт большое количество тех же преимуществ, что и зелёный чай. Всё потому, что в нём много антиоксидантов - полифенолов. Однако матча даёт более концентрированную дозу этих соединений.

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Большинство доказательств, демонстрирующих пользу матча для здоровья, получены в ходе лабораторных исследований (на клетках или животных), а не клинических испытаний на людях. Поэтому требуется проведение дополнительных исследований для подтверждения результатов.

Одно известно точно: кофеина в матче больше, чем в зелёном чае, но меньше, чем в кофе.

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Научные источники рекомендуют в сутки употреблять одну-три чашки матчи. Вероятно, это связано с высоким содержанием полифенолов в этом напитки.

Танины и полифенолы в чае и кофе способны мешать усвоению железа, особенно из растительной пищи. Поэтому эксперты советуют употреблять эти напитки и алкоголь за два часа до приёма пищи или спустя два часа после него. Особенно это касается тех, кто придерживается преимущественно растительной диеты или склонен к нехватке железа.

Кофе и матча обладают умеренной кислотность. Поэтому они могут вызвать дискомфорт в пищеварительном тракте либо рефлюкс у людей с чувствительным желудком. Вместе с тем матча содержит L-теанин. Эта аминокислота способствует расслаблению и может противодействовать нервному эффекту кофеина.

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