Тренер сбросил 45 кг и назвал главные ошибки при снижении веса

Дасти Янг, тренер по похудению, рассказал, после отказа от каких привычек ему стало намного легче сбрасывать лишний вес.

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Отношение к каждому приёму пищи как к шведскому столу. Из дополнительных вариантов еды выбирайте только один. Так вы не будете каждый раз потреблять по 2000-3000 ккал за приём пищи.

Посещение ресторана в голодном состоянии. В течение дня старайтесь есть больше белка и клетчатки. Это снижает потребление калорий, помогает контролировать аппетит.

Отказ от просматривания меню перед тем, как идти в заведение. Это поможет вам не паниковать, когда придёт время делать заказ.

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Быстрый приём пищи. Ешьте медленно, сосредотачиваясь на настоящем моменте. Это позволит вам сразу остановиться, когда почувствуете сытость. Можете также упаковать половину заказа с собой, прежде чем начать есть.

Питание вне дома несколько раз в неделю. Блюда в ресторанах полны килокалорий.

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