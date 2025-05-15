Тренер сбросил 45 кг и назвал главные ошибки при снижении веса

Тренер похудел на 45 кг и назвал главные ошибки при снижении веса
Дасти Янг, тренер по похудению, рассказал, после отказа от каких привычек ему стало намного легче сбрасывать лишний вес.
Отношение к каждому приёму пищи как к шведскому столу. Из дополнительных вариантов еды выбирайте только один. Так вы не будете каждый раз потреблять по 2000-3000 ккал за приём пищи.
Посещение ресторана в голодном состоянии. В течение дня старайтесь есть больше белка и клетчатки. Это снижает потребление калорий, помогает контролировать аппетит.
Отказ от просматривания меню перед тем, как идти в заведение. Это поможет вам не паниковать, когда придёт время делать заказ.
Быстрый приём пищи. Ешьте медленно, сосредотачиваясь на настоящем моменте. Это позволит вам сразу остановиться, когда почувствуете сытость. Можете также упаковать половину заказа с собой, прежде чем начать есть.
Питание вне дома несколько раз в неделю. Блюда в ресторанах полны килокалорий.
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