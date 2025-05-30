Чем опасна неправильно поставленная пломба

Когда мы сталкиваемся с хроническими головными болями, щелчками в челюсти или дискомфортом при жевании, в первую очередь мы обращаемся к неврологу или терапевту. Однако далеко не всегда причина кроется в неврологической патологии. Вместе с Викторией Радько, заведующей ортодонтическим отделением научно-клинического центра, "Рамблер" разобрался в причинах и следствиях такой проблемы.

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Неправильное смыкание зубов

Если пломба поставлена с нарушением окклюзии — правильного смыкания зубов — это запускает каскад изменений, которые не всегда очевидны сразу, но со временем могут привести к стойким дисфункциям. Виктория Радько Стоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic

Вас могут мучать хронические головные боли. Даже небольшое отклонение в прикусе может вызвать перенапряжение жевательной мускулатуры и височно-нижнечелюстного сустава. Напряжение передаётся на мышцы головы и шеи, провоцируя головные боли напряжения, с которыми пациенты часто безуспешно борются годами.

Другие симптомы неправильной пломбы

Боль и щелчки в челюсти

Изменение высоты зуба после пломбировки нарушает работу сустава, что проявляется щелчками, хрустом, ограничением движений и болезненностью при жевании.

Нарушение прикуса и стирание зубов

Несоответствие высоты пломбы приводит к неравномерной нагрузке на зубы. В результате ускоряется истирание эмали, может сместиться прикус, а соседние зубы начинают «двигаться» в зону с неправильным смыканием.

Неправильное пережевывание пищи

Если пломба поставлена с нарушением окклюзии, пациент начинает неосознанно «щадить» одну сторону при жевании, нагружая другую. В результате пища пережевывается недостаточно тщательно, что повышает нагрузку на желудок и может привести к проблемам с пищеварением, ощущению тяжести. Кроме того, односторонняя жевательная нагрузка ускоряет “износ” зубов и суставов с одной стороны. Виктория Радько Стоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic

Шатается зуб: почему и как лечить

Появление дискомфорта при смыкании зубов, чувствительности, щелчков или боли в челюсти после установки пломбы — сигнал, который нельзя игнорировать. Важно как можно скорее обратиться к специалисту.

Чем раньше будет выявлена проблема, тем проще и быстрее её можно будет устранить. Не стоит надеяться, что всё само пройдёт: в случае с зубочелюстной системой это может обернуться длительным лечением и серьёзными нарушениями. Виктория Радько Стоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic

Здоровье зубов и челюсти напрямую влияет на качество жизни человека. Своевременное предотвращение ортодонтических проблем помогает сохранить красоту и молодость лица, избежать головных болей и щелчков челюсти.