Врач объяснила, является ли обратимой цифровая деменция

Цифровая деменция у молодых людей, вызванная постоянным использованием гаджетов, является обратимым состоянием. Об этом в интервью РИАМО сообщила невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, если скорректировать образ жизни, можно восстановить когнитивные функции.

© Газета.Ru

«Для профилактики цифровой деменции нужно следить за временем использования гаджетов. Можно установить специальные приложения, которые помогают контролировать и ограничивать время, проведенное в Сети. Подросткам достаточно 30 минут — 1 часа, а молодым людям — до 2 часов», — отметила специалист.

Она также посоветовала устраивать регулярный цифровой детокс — например, отказ от смартфона на целый день. Это позволит мозгу отдохнуть и восстановиться. Кроме того, стоит уделять больше времени личному общению с близкими и друзьями, спорту, чтению и прогулкам на свежем воздухе, добавила врач.

До этого Демьяновская рассказала, почему возникает диджитал-деменция. По ее словам, частая смена приложений, веб-страниц и уведомлений перегружают затылочную долю мозга, отвечающую за зрительную информацию, в то время как мозжечок и теменная доля с ее функцией пространственного анализа и практических навыков остаются «недогруженными».