Диетолог рассказала о вреде популярного сахарозаменителя

Часто можно услышать, что фруктоза полезнее обычного сахара, но это распространенное заблуждение, рассказала врач-эндокринолог и диетолог Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Юргита Вараева, передает сайт "Комсомольской правды".

© Сетевое издание m24.ru

Эксперт подчеркнула, что фруктоза является таким же простым углеводом, как сахар. Она отметила опасность такого сахарозаменителя – при употреблении его в больших количествах увеличивается риск жировой болезни печени.

Специалист обратила внимание: единственной безопасной альтернативой сахару являются подсластители неуглеводной природы, например стевия. Ее экстракт некалориен, не влияет на глюкозу крови и обладает гораздо большей сладостью. Но злоупотреблять им все же не стоит, предупредила она.

Вараева рассказала, что стевиозид и подобные подсластители можно считать относительно безопасными, но только при соблюдении нормы – не более 20 доз в сутки. Превышение уже представляет риск.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе сухофруктов для пожилых людей. Для поддержания здоровья им следует употреблять курагу, изюм и чернослив. Она отметила, что лучше всего употреблять пару сухофруктов в день. Эксперт подчеркнула, что при сахарном диабете такая пища противопоказана.