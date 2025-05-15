Врач рассказала, как рассчитать идеальный размер порции на ужин

Чтобы избежать набора лишнего веса, рекомендуется ужинать за два три часа до сна. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на эндокринолога Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Марию Калошину.

По словам специалиста, идеальный ужин должен быть легким и включать нежирный творог, рыбу, белое мясо или овощи. В качестве гарнира подойдут крупы или макароны из твердых сортов пшеницы. Блюда лучше готовить на пару, запекать или варить.

Врач также советует не смотреть фильмы или видео во время еды это мешает мозгу вовремя распознать чувство насыщения. Вместо этого лучше поужинать в семейном кругу.

Также специалист отметила, что при выборе размера порции можно ориентироваться на правило руки, где кулак это порция углеводов, ладонь без пальцев порция белков, две сложенных ладони вместе — порция овощей, а большой палец — это количество жиров.

Ранее эндокринолог Наталия Тананакина назвала продукты для здоровья щитовидной железы. По словам специалиста, важнейшими веществами для ее полноценного функционирования являются йод, селен и аминокислота тирозин. Получить их можно из морской рыбы, водорослей и других морепродуктов.