Онколог назвал шесть самых опасных продуктов

Онколог, хирург и лимфолог Владимир Ивашков объяснил, что нужно есть для того, чтобы минимизировать риски появления злокачественного образования.

"В тарелке обязательно должны быть овощи, белковые продукты, не должно быть перекоса в сторону жиров", - отметил он на YouTube.

Специалист также напомнил, что ВОЗ практически приравняла ультраобработанные продукты к алкоголю и сигаретам. Речь идет о чипсах, колбасе, хлебе длительного хранения, хлопьях для завтрака, готовой замороженной еде и восстановленных соках. Владимир Ивашков объяснил, почему такие продукты наиболее опасны.

"Ультраобработанные продукты обычно калорийны, и содержат большое количество сахара, соли и насыщенных жиров. При этом в них мало клетчатки, белка и микроэлементов. Там же встречаются различные добавки: эмульгаторы, подсластители, красители, ароматизаторы. Они могут неблагоприятно влиять на микробиом кишечника, а значит повышать риск многих хронических заболеваний", - объяснил специалист.

Он добавил, что многочисленные этапы обработки изменяют структуру пищи. Это, в свою очередь, влияет на процесс пищеварения, усвоение питательных веществ.

"Отсюда, кстати, парадокс. Съел много, получил много калорий, но чувство голода быстро возвращается", - отметил онколог.

Кроме того, в процессе обработки продуктов могут образовываться потенциально вредные соединения.

Чтобы сократить такую пищу, врач посоветовал читать состав, избегая сахара на первом месте. Если в продукте в два раза больше жира, нежели белка, от него лучше отказаться. Если уже едите бургер, то пусть он сочетается с большой порцией зеленого салата, заключил специалист.