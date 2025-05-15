Зарубежные исследователи выяснили, что у людей, которые придерживаются определенного режима питания, жир на животе уходит в четыре раза быстрее. По сравнению с теми, у кого в рационе такой пищи мало или нет совсем.

В работе медиков приняли участие около 300 добровольцев в возрасте от 40 до 60 лет, передает Pronews.gr.

"Снизить количества висцерального жира на 14% - а это достаточно много - можно, благодаря простым изменениям", - отметили исследователи.

Согласно их выводам, лучше всего лишний жир уходил при питании, основанном на зеленой средиземноморской диете.

Специалисты считают, что "более выраженная потеря висцерального жира в группе, придерживавшейся "зеленой" диеты", обусловлена тем, что у этих людей в рационе были полифенолы. Такие соединения содержатся в яблоках, ягоде, луке, чесноке, капусте, зеленом черном чаях, орехах, овсянке.

Полифенолы - это еще и защита от хронических недугов. Соединения способны предотвратить или замедлить развитие диабета, рака, нейродегенеративных заболеваний. Также еда с полифенолами особенно полезна для сердца и сосудов, отметили специалисты.