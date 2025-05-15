Подтверждена польза компонентов китайской медицины

Некоторые съедобные и лекарственные грибы, которые традиционно используют в китайской медицине, могут быть полезны при болезнях мозга. Об этом сообщают ученые из Шаньдуна в статье для журнала Journal of Food Science.

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Исследователи проанализировали множество работ, посвященных грибам вроде ганодермы (линьчжи), кордицепса, ежовика гребенчатого и антродии. В этих грибах нашли вещества, которые могут защищать клетки мозга, снижать воспаление и бороться с вредным воздействием окислительного стресса.

В лабораторных моделях отдельные соединения этих грибов показали положительное действие при инсульте, депрессии, болезни Альцгеймера и других проблемах с центральной нервной системой. Например, экстракты ганодермы влияли на клетки, участвующие в воспалении мозга, а вещества из кордицепса помогали организму бороться со стрессом и воспалением.

Авторы подчеркивают: эти грибы не являются готовыми лекарствами, но могут стать основой для создания новых препаратов или функциональных продуктов. Чтобы применять их в медицине, нужно провести дополнительные исследования, точно определить дозировку, проверить безопасность и пройти клинические испытания.