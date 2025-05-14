Эндокринолог рассказал, что нужно включить в свой рацион

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что здоровье кишечника можно улучшить, включив в рацион несколько доступных продуктов. Их она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

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Как отметила Павлова, кишечнику для нормального функционирования необходимы как пробиотики, так и пребиотики, которые обязательно нужно принимать вместе.

«Друг без друга они работают хуже. Это как посадить полезные бактерии в почву, но не поливать их», ─ пояснила она.

Врач призвала включить в рацион йогурт, кефир, квашеную капусту, кимчи и мисо, поскольку в них содержатся пробиотики. Пребиотиками же, по ее словам, богаты чеснок, лук, бананы, спаржа, цельный овес, цикорий и топинамбур. В заключение Павлова напомнила, что от здоровья кишечника зависит работа иммунной системы, а также скорость обмена веществ.

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