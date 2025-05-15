Фитнес-тренер назвала пять лучших упражнений против целлюлита

Фитнес-тренер Ольга Яблокова назвала топ-5 упражнений, которые помогут избавиться от целлюлита. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Специалист рекомендовала обратить внимание на приседания с отягощением, выпады с акцентом на ягодицы, приседания сумо, мертвую тягу и прыжки на скакалке.

«Приведенные выше базовые силовые упражнения эффективно проработают и укрепят бедра и ягодицы. Рекомендую взять дополнительные веса для увеличения нагрузки и усиления эффекта, а также выполнять каждое упражнение по три подхода», — добавила эксперт.

Тренер также рассказала о пользе контрастного душа.

«Он укрепит сосуды и улучшит кровообращение. На пользу пойдут бани и сауны, которые усиливают лимфоток», — отметила Яблокова.

Ранее врач-остеопат и эксперт по здоровью Надя Алибхай назвала упражнения для избавления от второго подбородка. Алибхай рекомендовала доставать языком до носа, а также делать «львиный зевок».