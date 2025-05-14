Доктор назвал неожиданную причину выпадения волос

В современном офисе выбор мебели чаще всего остается за работодателем, а не за сотрудником. Однако забота о здоровье - это зона личной ответственности каждого. Длительная сидячая работа, особенно по 8-10 часов в день, создает нагрузку на организм, что со временем может привести к нарушениям опорно-двигательного аппарата и другим проблемам. Как правильно выбрать офисный стул и минимизировать вред для осанки, объяснила врач-реабилитолог Леля Савосина.

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Длительное сидение приводит к фиксированию суставов, нарушению кровообращения и риску артрозов тазобедренных и коленных суставов. В разговоре с aif.ru врач обращает внимание, что наиболее вредны позы с поджатыми или скрещенными ногами.

Из-за неправильно выбранного стула могут возникнуть проблемы с щитовидной железой и гормональным фоном, нарушиться зрение и дыхание. Кроме того, врач говорит о возможном варикозе, грыжах и застое в малом тазу и облысении.

Стул надо подбирать индивидуально. Наилучший вариант - приобрести кресло, которое регулируется по высоте, имеет поддержку поясницы и шеи. Также эксперт отмечает, что руки должны опираться на подлокотники, а запястья - на стол.

Однако даже самый правильно выбранный стул не отменяет необходимость небольших разминок. Врач рекомендует каждые один - два часа вставать с рабочего места и выполнять простые физические упражнения.