Терапевт объяснил, почему мы вздрагиваем по ночам

Иногда во время засыпания человек может вздрагивать. Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Немова в беседе с «Лентой.ру» объяснила, почему так происходит.

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«В большинстве случаев вздрагивания во время засыпания являются нормой. Они наблюдаются у 60-70 процентов людей, чаще у детей и подростков, а также при нерегулярном графике сна. Однако в некоторых ситуациях это может сигнализировать о развитии патологий», ─ пояснила врач.

По словам собеседницы «Ленты.ру», необходимо обратиться к неврологу или сомнологу, если подергивания сопровождаются болью, судорогами, онемением, потерей сознания или ощущением удара током. Обследование должно включать МРТ головного мозга, полисомнографию, анализ крови на электролиты, ферритин и гормоны щитовидной железы. Если же говорить о норме, подергивания могут возникать из-за интенсивных физических нагрузок перед сном, накопленного стресса, который повышает возбудимость нервной системы, избытка кофеина, никотина или стимуляторов, таких как алкоголь, заключила врач.

Ранее сомнолог Дэвид Розен порекомендовал спать без одежды. По его словам, это необходимо для правильной регуляции температуры тела.