Специалист объяснил, как есть сладкое без вреда для зубов

При правильной гигиене и соблюдении умеренности сладости не принесут вреда зубам, заявила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Способ есть сладкое без последствий она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

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По словам стоматолога, главную угрозу для зубов представляет не количество съеденного сладкого, а длительность контакта сахара с эмалью.

«Чем дольше сахар остается на зубах, тем выше риск образования кислой среды, которая разрушает эмаль. Особенно опасны липкие продукты: ириски, карамель, мармелад. Они надолго прилипают к поверхности зубов», — пояснила Радько.

Также врач призвала правильно очищать полость рта после употребления сладостей.

«Если нет возможности сразу почистить зубы, можно хотя бы прополоскать рот водой или пожевать жевательную резинку без сахара — это поможет удалить остатки пищи», — Виктория Радько, стоматолог-ортодонт.

Радько подчеркнула, что при ношении брекетов сладкое становится особенно опасным, поскольку остатки пищи скапливаются вокруг замков и дуг, создавая идеальные условия для размножения бактерий.

«Таким пациентам важно не только чистить зубы после каждого приема пищи, но и использовать ирригаторы, ершики и специальные щетки», — объяснила она.

Ранее американский стоматолог Джошуа Перлман назвал оптимальную частоту замены зубной щетки. Он призвал менять ее каждые три месяца.