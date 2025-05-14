Так ли на самом деле опасен глютен

Глютен — это белок, содержащийся в злаках. Для большинства людей он абсолютно безопасен, однако в некоторых случаях его следует избегать. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

© Газета.Ru

«Так бывает при целиакии — редком аутоиммунном заболевании, при котором употребление глютена вызывает воспаление и повреждение слизистой тонкой кишки. Со временем это приводит к нарушению всасывания питательных веществ и тяжелым последствиям для здоровья», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, у некоторых людей бывает индивидуальная непереносимость глютена, при которой после употребления мучного нарушается пищеварение.

Что касается популярных безглютеновых диет, они скорее связаны не с самим глютеном, а с современными пищевыми привычками. Сегодня глютен присутствует не только в хлебе и выпечке, но и, например, в колбасах, полуфабрикатах и соусах. Однако избыточное потребление обработанных продуктов негативно влияет на пищеварение, добавила врач.

Недавно международная группа ученых пришла к выводу, что безглютеновые продукты, хотя и стоят дороже, часто содержат меньше белка, чем их аналоги с глютеном. Кроме того, в них больше сахара и калорий.

Также, по данным исследователей, безглютеновые продукты в значительной степени лишены важного полисахарида, который способствует здоровью кишечника и помогает регулировать уровень сахара в крови.