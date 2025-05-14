В каких продуктах накапливается радиация

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» в беседе с RT заявила, что некоторые лесные и садовые ягоды, зелень и фрукты активно «впитывают» радионуклиды из почвы.

«Наиболее опасны в этом отношении черника (она растёт в верхних слоях почвы, где накапливается цезий-137), клюква (болота, на которых она произрастает, могут быть загрязнены радиацией), смородина и в меньшей степени крыжовник. Среди грибов особенно опасны польский гриб (интенсивно накапливает цезий-137), маслята и рыжики, грузди, волнушки и подберёзовики. Менее опасны лисички. Заражённой может быть рыба, которая в основном обитает на дне водоёмов, — налим, лещ, карп, щука», — сказала Кашух.

Врач также отметила, что, оказавшись в организме, радионуклиды накапливаются в тканях и органах и могут вызвать заболевания щитовидной железы, снижение иммунитета. В худшем случае они способны привести к онкологическим заболеваниям.

Для проверки продуктов можно отнести их в специальные лаборатории. Активность радионуклидов измеряют в беккерелях на килограмм — Бк/кг. Допустимые нормы по содержанию стронция-90 — 25—200 Бк/кг, по содержанию цезия-137 — 40—500 Бк/кг, уточнила врач.

«Обычная варка, жарка, многочасовое вымачивание, к сожалению, не помогают в достаточной мере избавиться от радиационного загрязнения. Поэтому, если вы предполагаете, что в ягодах, грибах или рыбе могут быть радионуклиды, употреблять их в пищу не стоит. Чтобы минимизировать риски, покупать продукты следует в проверенных магазинах, готовых предоставить сертификаты радиационного контроля», — заключила врач.

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