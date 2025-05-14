Топ-5 опасных лекарственных растений

Лечение популярными лекарственными травами может не поправить здоровье, а, напротив, навредить ему. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

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По ее словам, до создания современных препаратов людям приходилось лечиться растениями. Так, кора ивы была предшественником аспирина, зверобой является легким антидепрессантом, валериана оказывает седативное действие. Однако эффект от употребления одного и того же растения может отличаться в зависимости от региона, времени сбора, способа приготовления.

«Есть травы, которые опасны, но многие считают их полезными и безопасными. К тому же эти растения очень популярны», - подчеркнула эндокринолог.

Она назвала топ-5 растений, которые часто пьют «для здоровья», но они могут оказывать негативное воздействие, особенно при регулярном употреблении или без учета противопоказаний.

На первом месте - всеми любимая ромашка. Она может вызывать аллергические реакции (особенно у аллергиков на амброзию, полынь), снижает свертываемость крови (опасна при приеме антикоагулянтов), а при передозировке может вызывать головную боль и сонливость.

На втором месте - зверобой. Он снижает эффект многих лекарств - от антидепрессантов до сердечных. Кроме того, это растение усиливает фоточувствительность, поэтому при частом его употреблении есть риск получить ожоги и пигментацию даже при недолгом пребывании на солнце.

Третье место занимает корень солодки (лакричник), который часто добавляют в сборы для печени и «женские» чаи, используют для улучшения работы щитовидной железы. Лакричник повышает артериальное давление и вызывает отеки. Особенно он опасен тем, кто страдает заболеваниями сердца или почек.

На четвертом месте - мята, обладающая успокаивающим воздействием. Она снижает давление и способна навредить людям с гипотонией, а также может вызывать изжогу и не рекомендуется при гастрите или ГЭРБ. Стоит учитывать и то, что мята снижает либидо.

Пятое место занимает шалфей, который особо популярен в сезон простуд: его заваривают как чай, полощут настоем горло, принимают в виде таблеток. В шалфее содержится вещество туйон, способное при частом употреблении вызывать головные боли и судороги, оказывать токсическое воздействие на печень, а у беременных женщин может спровоцировать сокращения матки.