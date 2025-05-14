Восемь удивительных свойств клубники

О полезных свойствах ягоды рассказал дипломированный диетолог Джонатан Пертелл.

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Поддерживает уровень сахара в крови. Благодаря более низкому гликемическому индексу клубника не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови, как некоторые другие продукты. Это отличный источник витаминов для людей, страдающих диабетом.

Оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Антиоксиданты в клубнике в сочетании с витамином С могут уменьшить боль и воспаление при таких заболеваниях, как остеоартрит, а также способствовать заживлению кожи.

Способствует здоровью сердца. Употребление не менее трёх порций клубники в неделю снижает риск сердечного приступа. Антоцианы (антиоксиданты), флавоноиды и калий также могут нормализовать артериальное давление.

Поддерживает здоровую иммунную систему. Большое количество витамина С в клубнике укрепляет клетки иммунной системы, которые защищают организм от вирусов и бактерий.

Увеличивает уровень фолиевой кислоты. Клубника может служить источником фолиевой кислоты, которая важна для поддержания ДНК организма.

Может снизить риск заболевания раком. Антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, могут защитить от рака. По словам диетолога, ряд исследований показал, что эти соединения могут уменьшить воспаление и распространение раковых клеток.

Помогает снизить уровень холестерина. Ежедневное употребление ягоды способствует снижению общего уровня холестерина до 10%, а уровня «плохого» холестерина — на 13%.

Улучшает когнитивные способности. Некоторые исследования показывают, что ежедневное употребление клубники помогает поддержать здоровье мозга, потенциально улучшая скорость и функционирование когнитивных процессов.

Напомним, ранее мы писали, сколько клубники можно съедать в день и в каких случаях употребление ягоды может нанести вред.