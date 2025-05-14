Три правила, которые помогут избежать распространения инфекций на кухне

Чтобы предотвратить распространение инфекций на кухне, необходимо соблюдать чистоту рук, одежды и кухонного инвентаря. В Роспотребнадзоре напомнили, что перед приготовлением пищи и сервировкой стола следует тщательно мыть руки с мылом, так как несоблюдение гигиены может привести к распространению болезней.

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Ведомство рекомендовало регулярно протирать выключатели, дверцы, ручки шкафов и холодильника — не реже одного раза в неделю. Вентили кранов следует промывать после работы с корнеплодами, яйцами, сырым мясом, рыбой и птицей, поскольку на этих продуктах могут находиться возбудители кишечных инфекций. Также важно использовать отдельные ножи и разделочные доски для разных видов продуктов и ежедневно менять кухонные полотенца.

Кроме того, специалисты посоветовали отказаться от металлических мочалок, которые сложно качественно очищать. Губки для мытья посуды, по их словам, необходимо менять не реже одного раза в неделю, а также использовать отдельные щетки для корнеплодов и губки для раковины, тщательно очищая их после использования.

Также в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости регулярно мыть мусорное ведро с использованием дезинфицирующих средств после каждой смены пакета. Все кухонные поверхности, включая плиту, холодильник и микроволновку, нужно содержать в чистоте, не допуская скопления остатков пищи и грязи, передает РИА Новости.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что управляющая компания обязана следить за порядком в доме, но не все, что происходит, находится в ее юрисдикции. УК отвечает за содержание общего имущества: подъезды, крышу, лифты, трубы, электричество в местах общего пользования.