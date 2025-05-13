Мануальный терапевт поделился секретами здоровой спины

У уральских садоводов уже вовсю идёт дачный сезон. В этом году благодаря непродолжительной зиме огородники приступили к работам на грядках раньше обычного. Дачные дела достаточно сложны, и даже здоровому человеку бывает тяжело выполнить их в полном объёме. Часто из-за резкой нагрузки садоводы страдают от болей в спине. Мануальный терапевт «УГМК-Здоровье» Константин Красиков поделился с ИА «Уральский меридиан» правилами профилактики болезней спины, а также рассказал, как не заработать проблемы со здоровьем в огороде.

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Сколько людей на Урале страдают от боли в спине? Чаще всего это мужчины или женщины? Какого возраста?

Практически каждый к 40 годам сталкивается с болью в спине или шее. Заклинило, пересекло, зажало или же тянет после большой нагрузки – эти ощущения одинаково знакомы как мужчинам, так и женщинам. Однако по статистике женская часть населения чаще обращается за медицинской помощью.

Из-за чего чаще всего возникают эти боли? Какие это болезни? Ими страдают и обычные люди, и люди, занимающиеся спортом?

Большинство людей считают причиной боли в спине и шее различные заболевания позвоночника: остеохондроз, протрузии, грыжи – сокращённо ОПГ. С точки зрения мануальной терапии вышеперечисленные болезни не являются причиной болей, по крайней мере, на первых стадиях. То есть и боль, и ОПГ – это следствия напряжения мышц и связок, которые смещают ось позвоночника, изменяя вектор давления на межпозвоночные диски. Иными словами, ОПГ – это признак нарушений правил эксплуатации позвоночника. И вообще, боль в спине и шее – это, как правило, не про спину и не про шею. Если, конечно, не было факта травмы. Но и это не всегда. В подавляющем большинстве случаев болевой импульс исходит от перенапряжённых мышц, сигнализирующих своему хозяину о сложившейся неблагоприятной ситуации. От болей в спине и шее страдают люди всех социальных классов и профессий, в том числе и спортсмены. Меньше всего она беспокоит людей, активно и правильно занимающихся физкультурой. Важно заметить, что физкультуру от спорта отличает отсутствие соревновательного процесса, в том числе и с самим собой.

Есть ли правила профилактики болезней спины? Перечислите конкретные упражнения.

Да, это подвижный образ жизни. А поскольку дьявол, как говорится, кроется в деталях, то тут не всё так просто. Мало просто перемещаться в пространстве при выполнении своих профессиональных обязанностей. Этого, как правило, не хватает, поскольку двигаемся мы чаще всего однообразно, что приводит к усиленной работе одних мышц при практически не задействованных других. Нужно добивать физкультурой. Если ещё не болит, то хватит и школьного комплекса. Тогда, как говорится: «Делай так каждый день, спина не будет болеть». При этом важны не курсовые ежедневные тренировки, а длительные и систематические. Это может быть и понедельник – среда – пятница, но строго на постоянной основе. Каких-то особых упражнений, не существует. Если же есть постоянные или периодические боли, то нужна консультация врача лечебной физкультуры и спортивной медицины для назначения конкретных упражнений на конкретные мышцы именно этому человеку в данный период заболевания. По сути – рецепт, в котором расписаны индивидуальные рекомендации, а именно: эти мышцы укрепляем, а эти растягиваем. И здесь хотелось бы предостеречь людей от бездумного бросания в объятия групповых тренировок под названием «здоровая спина». Хуже, скорее всего, вам не будет, а потеря времени при сохранении болей вполне возможна. Смотря к кому попадёте.

Наступила дачная пора. Существуют ли лайфхаки, как не сорвать спину в огороде?

Садово-огородные работы я называю кроссфитом и относиться к такой спортивной дисциплине призываю соответственно. Особенно учитывая тот факт, что спортивно-огородные сборы проходят с мая по сентябрь, а в остальное время никаких тренировок нет. В таком случае рекомендации следующие:

Обязательная разминка перед началом работ.

Если вы не соревнуетесь с соседом на время, то лучше брать комфортные веса с увеличением количества подходов. Не нужно пытаться унести всё сразу.

На периоды повышенных нагрузок не стесняйтесь надевать ортопедический корсет на поясницу. Она вам спасибо скажет. Берите пример со штангистов.

Ознакомьтесь и возьмите себе на вооружение технику подъёма тяжестей. Чем правильней вы будете себя нагружать, тем меньше шансов получить проблемы со спиной.

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