Почему витамины не работают: главные ошибки при приеме

Даже самые дорогие витамины могут не принести никакой пользы, если принимать их неправильно. Зачастую мы просто выбрасываем деньги, не подозревая, что дело не в препаратах, а в несовместимости и времени приема.

Например, железо не усваивается, если пить его вместе с кальцием, йодом или цинком. Зато в сочетании с витамином С оно усваивается гораздо лучше. Принимать железо рекомендуется до еды, запивая обычной водой, но не молоком – оно нейтрализует эффект.

Как проявляется дефицит витамина А

Витамины группы B активизируют обмен веществ, поэтому их лучше принимать утром, после еды. А вот жирорастворимые витамины A, D и E нужно пить во время еды – вместе с продуктами, содержащими жиры. То же касается и Омега-3: без жиров пользы от капсул почти не будет.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-гастроэнтеролог Татьяна Жукова.