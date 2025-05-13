Что такое соматическая йога и чем она полезна для здоровья

Уменьшение хронической боли и другие преимущества для здоровья соматической йоги
Соматическая йога сочетает традиционные позы йоги и дыхание с соматической двигательной терапией. Исследования показывают, что этот тип йоги может снизить уровень стресса, уменьшить боль, облегчить травмы, повысить гибкость, улучшить психическое здоровье.
Вот чем полезна для организма соматическая йога.
Способствует связи разума и тела. В соматической йоге вы фокусируетесь на внутреннем осознании, а не на внешних результатах. Подобная регулярная практика может снять физическое и эмоциональное напряжение.
Уменьшает хроническую боль. Ряд предварительных исследований показывает, что повышение осознанности разума и тела с помощью соматических упражнений помогает справиться с хронической болью, улучшает восприятие боли.
Способствует восстановлению после травм. Согласно результатам исследований, соматические практики могут помочь людям справиться с долгосрочными симптомами и последствиями травмы, а также с депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством.
Способствует расслаблению. Исследования демонстрируют, что движения соматической йоги могут помочь вывести тело из состояния «бей или беги». Это приводит к расслаблению.
Улучшает гибкость и равновесие. Соматические техники привносят осознанность в определённые мышцы, удерживая растяжку и снимая напряжение через движения.
Уменьшает стресс и беспокойство. Научно доказано, что соматическая йога и другие формы соматического движения помогают снизить уровень стресса и тревожности.
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