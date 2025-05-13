Спелые и неспелые бананы: какие полезнее?

Бананы – популярный, «удобный» и «правильный» фрукт, который содержит полезные витамины, минералы и другие питательные вещества, а, кроме того, может использоваться каким угодно способом: как отдельный перекус, как компонент смузи или десерта, в выпечке и так далее. Когда мы приходим в магазин за бананами, мы видим более упругие зеленоватые фрукты или желтые с коричневыми вкраплениями. Какие же бананы полезнее: спелые или неспелые?

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По мере созревания фруктов меняется их пищевая ценность, текстура, вкус. В зависимости от того, какие цели стоят в плане здоровья, и нужно делать выбор.

Диетологи рассказали о питательной ценности зрелых и незрелых бананов. Незрелые фрукты часто содержат большое количество резистентного крахмала, который не превращается в сахар в процессе пищеварения. Он не переваривается в кишечнике, поэтому не способствует повышению уровня глюкозы в крови, как другие крахмалы. Он ферментируется бактериями в толстой кишке, в результате этого процесса производятся короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), связанные с профилактикой хронических заболеваний. Резистентные крахмалы также позволяют продлить чувство сытости, помогают при запорах, снижают уровень холестерина. В незрелых бананах, в целом, клетчатки больше, хотя бананы на любой стадии зрелости считаются хорошим источником клетчатки.

Крахмал в зеленых бананах делает их менее сладкими, по сравнению с ярко-желтыми спелыми. Это происходит потому, что крахмал в незрелых бананах преобразуется в сахара по мере созревания. Меньшее количество крахмала в спелых бананах означает, что в них будет больше сахара, и их организму легче расщеплять в процессе пищеварения.

Перезрелые бананы имеют более высокий гликемический индекс. Известно, что продукты с более низким гликемическим индексом повышают уровень глюкозы в крови медленнее, чем продукты с высоким гликемическим индексом. Если есть задача следить за уровнем глюкозы в крови, в рацион следует добавлять продукты с низким гликемическим индексом. У спелых бананов гликемический индекс довольно низкий (47), у перезрелых – средний (57).

Получается, что разница между незрелыми, спелыми и перезрелыми бананами сводится к содержанию сахара и к тому, насколько хорошо организм может переваривать различные уровни крахмала, но разница в данном случае будет не настолько существенной, чтоб покупать незрелые бананы, если они совсем не нравятся по вкусу. Делить бананы на полезные и не полезные – не верно.

Спелость может иметь значение, если фрукты покупаются для выпечки. Например, коричневые, перезрелые бананы лучше подходят для приготовления бананового хлеба – они очень сладкие, а их нежная мякоть легко «распадается» на тесто.

Желтые спелые бананы хорошо подходят для десертов без выпечки, например, бананового пудинга, поскольку фрукты будут и сладкими, и достаточно твердыми. А бананы, которые еще имеют зеленоватый оттенок, подойдут для жарки: высокое содержание крахмала может помочь сохранить форму в процессе приготовления.

В целом, бананы на любой «стадии» являются хорошими источниками клетчатки, витаминов и минералов, таких как калий, представляющий собой важный электролит, необходимый для работы сердца, мышц и нервов, а также баланса жидкости в организме.