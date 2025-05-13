Топ-5 полезных для сердца свойств имбиря

Имбирь издавна использовался как успокаивающее средство при тошноте и проблемах с пищеварением. Новые исследования также показывают, что он приносит пользу сердцу.

© Ferra.ru

Вот как имбирь улучшает работу сердца.

Помогает снизить артериальное давление. Несколько исследований показали, что добавки имбиря уменьшают показатели систолического артериального давления (верхняя цифра).

Улучшает уровень холестерина и триглицеридов. Имбирь может снижать уровень ЛПНП («плохого») холестерина и триглицеридов. Эти виды жиров могут накапливаться в артериях и повышать риск возникновения сердечных заболеваний.

Помогает бороться с воспалением. В имбире содержатся соединения гингеролы, шогаолы и парадолы. Они отличаются противовоспалительным действием.

© manusapon kasosod / Getty Images

Защищает от атеросклероза. Всё потому, что в имбире есть антиоксиданты.

Поддерживает здоровый уровень сахара в крови. 6-гингерол в составе имбиря помогает перемещать глюкозу из кровотока в мышечные клетки. За счёт этого снижается уровень сахара в крови и улучшается чувствительность к инсулину.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.