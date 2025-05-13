В каких фруктах и овощах больше всего магния

Магний естественным образом содержится в некоторых овощах и фруктах. Он играет главную роль в контроле кровяного давления, работы нервной системы, здоровье костей и не только.

© Ferra.ru

Авокадо. В нём много магния, а также есть полезные жиры, клетчатка. Одна чашка нарезанного кубиками авокадо содержит 43,6 мг магния, или 10% от суточной потребности в нём.

Шпинат. В одной чашке шпината - 157 мг магния (37% суточной нормы) после приготовления. Если же употреблять этот овощ в сыром виде, то вы получите 24 мг магния.

Бананы. Из одной чашки нарезанного банана можно получить около 40 мг магния (9,6% суточной нормы).

Швейцарский мангольд. Одна чашка варёного мангольда включает 150 мг магния (36% суточной нормы).

Эдамаме. Одна чашка таких варёных бобов содержит 99 мг магния (24% суточной нормы).

Тыква желудевая. Одна чашка приготовленной такой тыквы - это 88 мг (21% суточной нормы) магния.

Яблоки. Среднего размера гала-яблоко (с кожурой) содержит около 9 мг магния.

Артишок. Одна чашка приготовленных артишоков даёт 71,4 мг магния (17% суточной нормы).

© eternalcreative / Getty Images

Зелёный горошек. При добавлении одной чашки горошка в пасту или суп вы получите 62,4 мг магния, или 15% суточной нормы.

Опунции. Одна чашка этих фруктов даст вам 127 мг магния (30% суточной нормы).

Кудрявая капуста. Из одной чашки этого овоща вы получите 1% от суточной нормы магния, или 5 мг.

Пастернак. Одна чашка приготовленного пастернака - это около 45,2 мг магния (11% суточной нормы).

Свёкла. Одна чашка свёкла в приготовленном виде обеспечит организм 39 мг магния (9% суточной нормы).

Джекфрут. Из одной чашки нарезанного сырого джекфрута вы получите 48 мг магния (11% суточной нормы).

Брокколи. В чашке варёной брокколи содержится 32,8 мг магния (8% суточной нормы).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.