В каких фруктах и овощах больше всего магния

Авокадо и не только: названы фрукты и овощи с большим количеством магния
Магний естественным образом содержится в некоторых овощах и фруктах. Он играет главную роль в контроле кровяного давления, работы нервной системы, здоровье костей и не только.
Авокадо. В нём много магния, а также есть полезные жиры, клетчатка. Одна чашка нарезанного кубиками авокадо содержит 43,6 мг магния, или 10% от суточной потребности в нём.
Шпинат. В одной чашке шпината - 157 мг магния (37% суточной нормы) после приготовления. Если же употреблять этот овощ в сыром виде, то вы получите 24 мг магния.
Бананы. Из одной чашки нарезанного банана можно получить около 40 мг магния (9,6% суточной нормы).
Швейцарский мангольд. Одна чашка варёного мангольда включает 150 мг магния (36% суточной нормы).
Эдамаме. Одна чашка таких варёных бобов содержит 99 мг магния (24% суточной нормы).
Тыква желудевая. Одна чашка приготовленной такой тыквы - это 88 мг (21% суточной нормы) магния.
Яблоки. Среднего размера гала-яблоко (с кожурой) содержит около 9 мг магния.
Артишок. Одна чашка приготовленных артишоков даёт 71,4 мг магния (17% суточной нормы).
Зелёный горошек. При добавлении одной чашки горошка в пасту или суп вы получите 62,4 мг магния, или 15% суточной нормы.
Опунции. Одна чашка этих фруктов даст вам 127 мг магния (30% суточной нормы).
Кудрявая капуста. Из одной чашки этого овоща вы получите 1% от суточной нормы магния, или 5 мг.
Пастернак. Одна чашка приготовленного пастернака - это около 45,2 мг магния (11% суточной нормы).
Свёкла. Одна чашка свёкла в приготовленном виде обеспечит организм 39 мг магния (9% суточной нормы).
Джекфрут. Из одной чашки нарезанного сырого джекфрута вы получите 48 мг магния (11% суточной нормы).
Брокколи. В чашке варёной брокколи содержится 32,8 мг магния (8% суточной нормы).
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