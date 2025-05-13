Какие продукты помогут снизить риск смерти

Диетолог Джон Шарффенберг заявил, что с помощью правильного питания можно снизить риск смерти на 75 процентов. Продукты, которые необходимо включить в рацион, он назвал изданию El Español.

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Как отметил Шарффенберг, в ежедневном меню должны присутствовать продукты, в составе которых присутствует большое количество витаминов А и С.

«У людей, которые едят салаты каждый день, значительно снижается риск смерти, поэтому я тоже начал есть зеленые салаты», ─ пояснил 102-летний диетолог.

Кроме того, Шарффенберг предложил исключить из рациона ультраобработанные продукты, поэтому салаты с ненатуральными заправками и мясом употреблять не стоит. Дополнительно он порекомендовал избегать насыщенных жиров. В целом лучше придерживаться вегетарианской диеты, а также отказаться от курения и алкогольных напитков, заключил диетолог.

Ранее диетолог Фариха Джей заявила, что некоторые продукты, считающиеся полезными, в действительности таковыми не являются. По ее словам, мюсли в форме батончиков содержат много сахара.