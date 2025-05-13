Продукты-заменители, которые помогут потреблять меньше калорий

Если вы пытаетесь похудеть, то для этого вам нужно создать дефицит калорий. Вот какие продукты в этом могут помочь.

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Обезжиренное молоко вместо цельного. Это сэкономит примерно 70 ккал на чашку. При этом вы всё так же получите 8 г белка и около 12 г углеводов. Переход на обезжиренную сметану может сэкономить 30 ккал в двух столовых ложках.

Больше овощей и фруктов. Они низкокалорийны и богаты витаминами, минералами, клетчаткой, антиоксидантами. Вместо чипсов и крекеров ешьте овощи, а вместо соуса - хумус, творог или греческий йогурт.

Воздушный попкорн вместо картофельных чипсов. По сравнению с масляным попкорном вы сэкономите около 73 ккал в трёх чашках. Полейте попкорн маслом или слегка распылите его на него, слегка посыпьте его солью.

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Постные куски мяса. 100-граммовая порция говяжьего стейка рибай содержит около 269 ккал, 20 г жира и 18 г белка. Если же вы возьмёте более постный стейк из верхней части говяжьей вырезки, то получите около 155 ккал, 6 г жира и 22 г белка в той же порции.

Цельные продукты вместо калорийных напитков. В одном стакане яблочного сока - 114 ккал, 28 г углеводов и менее 0,5 г клетчатки. При этом одно яблоко с кожурой (150 г) содержит 90 ккал, 30 г углеводов, 4 г клетчатки, витамины и минералы.

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