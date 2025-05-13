Врач предупредил, какие продукты нельзя есть с мясом

Чтобы облегчить ощущения от тяжелой пищи и наладить работу кишечника, с мясом лучше сочетать овощи, пробиотики и ряд других продуктов. Подробности в своем Telegram-канале раскрыл кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

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Прежде всего, специалист указал на "плохое сочетание": майонез, белый хлеб, картошка фри с мясом. Такие блюда вызывают тяжесть и могут нарушить работу кишечника. Также после мясного не стоит есть сладости.

Тогда как квашеная капуста, огурцы, кимчи (пробиотики и ферменты для пищеварения) станут хорошей закуской к шашлыку. Как и свежие овощи. Клетчатка помогает переварить жиры, а витамин С улучшает усвоение железа, уточнил гастроэнтеролог.

По его словам, вместо десертов на шашлыки лучше взять ананас, киви, цитрусовые. Содержащиеся в них ферменты расщепляют белок, снижают тяжесть.

Врач также подчеркнул, что нейтрализуют жир, изжогу и поддерживают микрофлору айран, мацони, йогурт. А мята, лимон, имбирь, зеленый чай помогают улучшить желчевыделение и снизить вред от жарки.

В качестве гарниров и закусок к шашлыку подойдут бурый рис, киноа, цельнозерновой лаваш, заключил Сергей Вялов.