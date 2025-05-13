Работает ли зубная паста с пробиотиками?

Отличие пробиотической зубной пасты в том, что она содержит полезные бактерии, которые предположительно могут улучшить здоровье полости рта и кишечника. Однако, однозначной рекомендации от врачей переходить на этот вид пасты нет – ее можно использовать как дополнение к классическому уходу за полостью рта.

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За полостью рта нужно тщательно ухаживать: это сохранит не только здоровье зубов, но и здоровье всего организма, поскольку известно, что стоматологические заболевание влияют на развитие патологий других органов и систем организма.

Доктор стоматологических наук Шерилин Пеццулло рассказала изданию Verywell, что идея пробиотической пасты кроется в том, что сбалансированный микробиом способствует здоровью полости рта. Пробиотики препятствуют росту бактерий, которые вызывают такие проблемы как неприятный запах изо рта, зубной налет, заболевания десен. Уже проводились исследования, доказывающие пользу пробиотиков для здоровья полости рта, но для понимания всех преимуществ необходимы дополнительные исследования.

Обычная зубная паста содержит фторид, который убивает бактерии, вызывающие зубной налет и кариес. Зубная паста с пробиотиками часто не содержит фторида – вместо него в состав добавляются штаммы полезных бактерий, чтобы стимулировать в полости рта рост «хороших» микроорганизмов. Пробиотическая зубная паста может помочь поддержать иммунную систему людям, принимающим антибиотики, и поддержать у них здоровье полости рта. Однако важно, что она не может заменить пробиотические добавки, которые используются для нормализации кишечного микробиома. Эффективность пробиотической зубной пасты также может зависеть от общего состояния здоровья, рациона питания, микробиома полости рта.

Еще одна проблема пасты с пробиотиками – условия хранения. Несмотря на то, что многие из них разработаны для хранения при комнатной температуре, есть продукты, которые при неправильном хранении или упаковке будут терять полезные свойства.

Отсутствие фторида – «спорная» сторона пробиотической пасты, поскольку именно он считается золотым стандартом для чистки зубов и профилактики кариеса.

Оптимальным способом профилактики кариеса по-прежнему остается чистка зубов дважды в день фторированной зубной пастой, регулярные осмотры у стоматолога и профессиональная чистка зубов.

Пробиотическая зубная паста – безопасный продукт, однако людям с ослабленным иммунитетом, беременным, пожилым людям стоит перед ее применением проконсультироваться с врачом. Людям, склонным к кариесу и сухости во рту также лучше использовать фторированную зубную пасту. Такая же рекомендация для пациентов, носящих брекеты – между ними, как правило, скапливается пища и защита в этот период должна быть особенно надежной: такую может обеспечить фторированная зубная паста.

Таким образом, дается рекомендация использовать пробиотическую зубную пасту как дополнение к привычной традиционной пасте, а не заменять ею основные средства полностью.