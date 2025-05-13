Какие овощи необходимо включить в рацион в мае

Благодаря теплому апрелю и влажному маю на дачных участках уже появились первые дары: укроп, петрушка, шпинат, ревень, кинза, щавель. Созревает жимолость, на подходе малина и клубника.

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В Роспотребнадзоре рассказали, что в зелени много железа, меди, витамина С и солей калия. Как выбрать ее в магазине, мы писали здесь.

Редис содержит витамины С и группы В, он улучшает пищеварение, помогает работе сердца, насыщает кости и сердце калием и магнием, а зубы - кальцием и фтором.

В помидорах много каротиноида ликопина, аскорбиновой кислоты, калия, фосфора, железа и клетчатки. А огурцы помогут удовлетворить потребность в жидкости.