Зачем ходить в сауну после пробежки

Каждый заядлый бегун знает, насколько важно восстанавливаться после бега. Один из способов сделать это - пойти в сауну.

В рамках исследования, опубликованного в Journal of Science and Medicine in Sport, учёные отслеживали результаты шесть бегунов на длинные дистанции в течение трёх недель. Все участники были мужчинами. Они посещали сауну после тренировок, в дополнение к контрольным тренировкам в течение трёх недель.

Фаза сауны состояла из сидения в бане при температуре 89,9 градусов по Цельсию. Мужчины делали это после каждой тренировки в течение 31 минуты. Кроме того, до и после каждого похода в сауну участники 15 минут бегали по беговой дорожке.

Оказалось, что сауна увеличила время до ощущения участниками полного изнеможения на 32%. Это значит, что выносливость повысилась у них на 1,9%. Также у мужчин увеличился объём эритроцитов и плазмы на 3,5% и 7,1% соответственно.

