Пять полезных привычек для пищеварения

Пищеварение — это не просто процесс усвоения пищи. Это основа хорошего самочувствия, энергии и даже настроения. И, как это часто бывает, здоровье кишечника складывается не из чудо-таблеток, а из маленьких, но регулярных привычек. Вместе с гастроэнтерологом Яной Комиссаровой "Рамблер" разобрал пять простых правил здорового питания.

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Регулярное питание по режиму

Нашему кишечнику важно не только то, что мы едим, но и когда. Регулярный прием пищи формирует здоровый ритм работы ЖКТ, помогает своевременно запускать ферментативные процессы и избегать перегрузок. Пропуски еды или беспорядочные перекусы "на бегу" увеличивают риск запоров, вздутия и ощущения тяжести. Яна Комиссарова Гастроэнтеролог

Полезный совет: старайтесь организовать три основных приёма пищи и одного-двух лёгких перекусов в день, соблюдая приблизительно одинаковые интервалы.

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Достаточное потребление клетчатки

Клетчатка — это «метёлка» для кишечника. Она не только поддерживает регулярность стула, но и служит пищей для полезных бактерий. Причем важно получать клетчатку не из добавок, а из реальных продуктов: овощей, фруктов, ягод, бобовых, цельнозерновых каш. Яна Комиссарова Гастроэнтеролог

Из овощей и фруктов мы получаем не только клетчатку, но и витамины и микроэлементы Например, брокколи, яблоки, ягоды, морковь, чечевица, овсянка. Норма клетчатки для взрослых — около 25–30 граммов в сутки.

Достаточное потребление воды

Без воды даже самая полезная клетчатка будет работать против нас, провоцируя запоры. Вода помогает формировать мягкий стул и облегчает его прохождение по кишечнику. Примерные ориентиры по воде считаются по-разному. Важно: речь о чистой воде, а не о соках, кофе и супах.

Дети: от 500 мл до 1500 мл в зависимости от возраста и веса.

Взрослые: 1,5–2 литра в день, а при физической активности — больше.

Движение каждый день

Физическая активность — лучший друг пищеварения. Когда мы двигаемся, улучшается кровообращение и стимулируется моторика кишечника. Даже 20-30 минут прогулки в день способны значительно снизить риск запоров и вздутия. Полезный совет: если нет возможности для тренировки, начните с малого — прогулка на свежем воздухе, зарядка утром, короткая разминка в любой момент дня. Яна Комиссарова Гастроэнтеролог

Отношение к процессу

Да, даже эмоциональный фон важен. Постоянный стресс, спешка, привычка есть на ходу нарушают работу ЖКТ.

Пищеварительная система «любит» спокойствие, расслабленную атмосферу и осознанность.

Полезные привычки:

ешьте без спешки, пережевывайте тщательно,

старайтесь устраивать полноценные обеды без гаджетов,

учитесь слушать сигналы голода и насыщения.