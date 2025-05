Что влияет на риск получения травм во время бега

До 80% бегунов на длинные дистанции и 44% бегунов на короткие дистанции получают минимум одну травму. Недавняя научная работа показала, что повлиять на это может рацион.

В рамках исследования, опубликованного в Journal of Science and Medicine in Sport, учёные рассмотрели более дюжины более ранних научных статей, включая данные почти 6000 бегунов на длинные дистанции. Оказалось, что количество потребляемого жира, калорий и клетчатки может повлиять на риск получения человеком травмы.

Всего специалисты проанализировали 15 исследований и пришли к нескольким выводам. Во-первых, травмированные бегуньи потребляли на 449 ккал и на 20 г жира меньше, чем их сверстницы, которые не получили травм.

У женщин-бегунов потребление меньшего количества калорий и жиров связано было с более высокой вероятностью получения общих травм и травм, связанных с нагрузкой на кости.

Бегуны с травмами также потребляли на 3 г клетчатки в сутки меньше, чем те, кто не получил травм.

Интересно также, что употребление белка, алкоголя, углеводов и кальция не влияло на риск получения травм.

