«Запах старости»: какой феромон за него отвечает

С возрастом большинство людей сталкивается с деликатной проблемой — характерным ароматом, который окружающие определяют, как «запах старости». Самое неприятное, что он исходит не только от тела, но и постепенно пропитывает окружающую обстановку — одежду, мебель, жилище.

Даже у молодых

Откровенно говоря, «запах старости» нельзя назвать противным. Но он все-равно вызывает у людей раздражение и заставляет думать, что его обладатели не отличаются чистоплотностью. На самом деле это не так — полностью избавиться от запаха при помощи гигиенических и косметических средств непросто. Скорее всего, немалую роль тут играет еще и психика — ведь подсознательно каждый ассоциирует этот запах с неизбежной старостью и смертью. А появляться он может даже у молодых — в возрасте после 30 лет.

2-ноненаль

Так называется летучее вещество, которое и является источником характерного запаха. Оно содержится в картофеле, моркови, абрикосах, гречихе, пиве и ряде других продуктов. Но запах этого соединения сильно меняется в зависимости от концентрации. В малом количестве он ощущается как приятный восковой или ирисовый, а в большом — как едкий, жирный, старческий. Причем концентрированный 2-ноненаль очень сложно перебить или скрыть другими запахами.

Возраст не приговор

Впрочем, если говорить о пресловутом «запахе старости», то стойкость 2-ноненаля вполне можно «разбавить», сделав запах более приятным или вовсе незаметным. Для этого необходимо:

Выпивать не менее полутора литров воды в день. С водой из организма выводится и 2-ноненаль. Мыться не реже одного раза в день, а лучше — утром и вечером. Менять одежду раз в два дня, а если вы вспотели, то и чаще. Скапливаясь в ткани, запах становится более интенсивным. Регулярно проветривать квартиру и делать в ней влажную уборку. Ведь 2-ноненаль имеет свойство оседать на поверхностях и пропитывать ткани, мебель, занавески. Ограничить потребление продуктов, которые содержат 2-ноненаль, а также способствуют его выработке в организме.

В целом следует просто вести здоровый образ жизни, отказаться от жирной пищи, алкоголя, сильно пахнущих продуктов: чеснока, лука, редьки, селедки и т. д. А вот пытаться маскировать «запах старости» ароматами парфюма точно не стоит — эффекта от этого не будет.