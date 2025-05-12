Чем полезен подорожник и как его использовать

Многие в детстве верили, что стоит приложить подорожник к ране или ушибу — как все обязательно пройдет. А в 2020-х годах в интернете завирусился мем с подорожником: картинки, на которых растение чудесным образом исправляет недостатки любого предмета, например «чинит» разбитый экран телефона. Конечно, на такие чудеса подорожник вряд ли способен, но «Лента.ру» пообщалась с врачом-фитотерапевтом и выяснила, чем действительно полезна эта трава и как правильно ее применять.

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Что такое подорожник

Подорожник описывают как многолетнее травянистое растение семейства Подорожниковые, широко распространенное в умеренном климате. Всего насчитывается около 250 видов растения. Наиболее известен подорожник большой, именно его и прикладывают к ранам.

В дикой природе растение можно встретить практически по всему миру. В России и СНГ оно растет повсеместно — за исключением Крайнего Севера.

Название «подорожник», как можно догадаться, происходит от слова «дорога» — растение часто растет вдоль тропинок, деревенских дорог, во дворах и огородах, так как хорошо выносит утоптанную почву.

Ботаническое описание

Корни. Мочковатая корневая система, хорошо развита, располагается неглубоко в почве.

Мочковатая корневая система, хорошо развита, располагается неглубоко в почве. Стебель. У подорожника большой надземный стебель как таковой отсутствует — его функции выполняет цветонос, а листья выходят прямо из корневой розетки.

У подорожника большой надземный стебель как таковой отсутствует — его функции выполняет цветонос, а листья выходят прямо из корневой розетки. Листья. Собраны в прикорневую розетку, широкоовальные или яйцевидные, с короткими черешками; поверхность листа гладкая или слегка морщинистая, с продольными дуговидными жилками.

Собраны в прикорневую розетку, широкоовальные или яйцевидные, с короткими черешками; поверхность листа гладкая или слегка морщинистая, с продольными дуговидными жилками. Цветонос. Прямостоячий, безлистный, может достигать 40 сантиметров в высоту.

Прямостоячий, безлистный, может достигать 40 сантиметров в высоту. Цветки. Мелкие, зеленовато-бурого цвета, обоеполые, собраны в плотное цилиндрическое колосовидное соцветие.

Мелкие, зеленовато-бурого цвета, обоеполые, собраны в плотное цилиндрическое колосовидное соцветие. Плод. Сухая коробочка, раскрывающаяся двумя створками, содержит от 8 до 16 мелких буровато-черных семян.

Сухая коробочка, раскрывающаяся двумя створками, содержит от 8 до 16 мелких буровато-черных семян. Семена. Мелкие, овальные, темно-бурые или черные, с блестящей оболочкой. Очень устойчивы к внешним условиям, легко распространяются ветром, водой или животными.

История использования подорожника

История использования подорожника насчитывает тысячи лет — это одно из самых древних лекарственных растений, известных человеку. О его полезных свойствах знали еще в античности. В Древней Греции и Риме подорожник применяли для лечения ран, язв, воспалений и укусов насекомых. Считается, что растение ценил и древнегреческий врач Гиппократ, и древнеримский медик Гален.

Вместе с тем существует мнение, что именно европейские переселенцы завезли семена подорожника в Северную Америку на своей обуви. Местные индейцы прозвали его «следом белого человека», потому что он повсюду появлялся за колонистами.

Сегодня подорожник признан официальной медициной. Он входит в состав аптечных препаратов, используется в фитотерапии и косметологии.

Химический состав подорожника

Вот основные группы веществ, содержащиеся в растении:

Флавоноиды — обладают противовоспалительным, антиоксидантным и спазмолитическим действием.

— обладают противовоспалительным, антиоксидантным и спазмолитическим действием. Полисахариды — покрывают слизистую оболочку, защищая ее и уменьшая воспаление.

— покрывают слизистую оболочку, защищая ее и уменьшая воспаление. Органические кислоты — участвуют в обмене веществ, обладают антимикробным и ранозаживляющим действием.

— участвуют в обмене веществ, обладают антимикробным и ранозаживляющим действием. Иридоиды (горечи) — имеют антисептический и противовирусный эффект.

— имеют антисептический и противовирусный эффект. Танины — обеспечивают вяжущее и противовоспалительное действие.

— обеспечивают вяжущее и противовоспалительное действие. Каротиноиды: в том числе бета-каротин — провитамин A, полезный для зрения и иммунитета.

в том числе бета-каротин — провитамин A, полезный для зрения и иммунитета. Витамины: особенно витамин C и K — укрепляют организм.

особенно витамин C и K — укрепляют организм. Минеральные вещества: кальций, магний и другие — поддерживают общее состояние здоровья.

кальций, магний и другие — поддерживают общее состояние здоровья. Фитонциды — обладают антибактериальными свойствами.

— обладают антибактериальными свойствами. Алкалоиды в небольших количествах — оказывают тонизирующее действие.

Этот богатый состав делает подорожник эффективным при самых разных проблемах со здоровьем.

Итак, чем полезен подорожник?

Лечебные свойства листьев подорожника большого

Противовоспалительное: благодаря флавоноидам и дубильным веществам подорожник может снижать воспаление как при наружном, так и при внутреннем применении.

благодаря флавоноидам и дубильным веществам подорожник может снижать воспаление как при наружном, так и при внутреннем применении. Ранозаживляющее: хорошо промытые свежие листья, действительно, можно прикладывать к ранам, порезам и ожогам — они способствуют регенерации тканей, но действуют очень медленно. Поэтому подорожник в таком случае — далеко не самый эффективный метод. Если вы поранились, лучше воспользоваться специальными медицинскими средствами.

хорошо промытые свежие листья, действительно, можно прикладывать к ранам, порезам и ожогам — они способствуют регенерации тканей, но действуют очень медленно. Поэтому подорожник в таком случае — далеко не самый эффективный метод. Если вы поранились, лучше воспользоваться специальными медицинскими средствами. Отхаркивающее и противокашлевое: слизи и эфирные масла, содержащиеся в подорожнике, смягчают дыхательные пути и способствуют выведению мокроты.

слизи и эфирные масла, содержащиеся в подорожнике, смягчают дыхательные пути и способствуют выведению мокроты. Успокаивающее для ЖКТ: слизистые вещества обволакивают стенки желудка и кишечника, снижая боль, кислотность и спазмы — поэтому подорожник можно принимать при гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колите.

слизистые вещества обволакивают стенки желудка и кишечника, снижая боль, кислотность и спазмы — поэтому подорожник можно принимать при гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колите. Иммуномодулирующее: витамин С, каротиноиды и флавоноиды укрепляют иммунную систему.

витамин С, каротиноиды и флавоноиды укрепляют иммунную систему. Антисептическое: фитонциды и иридоиды подавляют рост болезнетворных бактерий, грибков и даже вирусов.

фитонциды и иридоиды подавляют рост болезнетворных бактерий, грибков и даже вирусов. Противоаллергическое: подорожник помогает при кожных раздражениях, укусах, экземах, уменьшает зуд.

подорожник помогает при кожных раздражениях, укусах, экземах, уменьшает зуд. Антиоксидантное: препараты с подорожником в составе помогают бороться со свободными радикалами, замедляя старение клеток.

Противопоказания и побочные эффекты

Несмотря на множество полезных свойств, подорожник имеет противопоказания и побочные действия. Хотя их и не так много, перед началом приема лучше обратиться к врачу.

Фитотерапией ни в коем случае нельзя заменять полноценное классическое лечение. Она может стать лишь дополнением к терапии, прописанной врачом.

Противопоказания

Повышенная кислотность желудка или язва в фазе обострения — подорожник стимулирует выработку желудочного сока, что может усугубить состояние.

Склонность к тромбообразованию — компоненты растения способствуют свертыванию крови, поэтому подорожник не рекомендуется людям с тромбофлебитом, варикозом и другими нарушениями кровообращения.

Аллергия или индивидуальная непереносимость — возможны кожные высыпания, зуд, отеки или другие реакции.

Беременность и грудное вскармливание — беременным и кормящим женщинам лучше применять подорожник только после консультации с врачом, особенно если речь идет о приеме внутрь.

Возраст до трех лет — для малышей подорожник может быть слишком активным средством, особенно в форме сока или настоек.

Даже если противопоказаний нет, необходимо помнить: длительное и бесконтрольное применение любых фитосредств может вызвать побочные эффекты.

Побочные эффекты

Аллергические реакции — самая частая побочка. Возможны сыпь, зуд, покраснение кожи, отеки, особенно при наружном применении.

Желудочные расстройства — при передозировке или приеме внутрь на фоне гастрита с повышенной кислотностью возможны изжога, боли в желудке, тошнота.

Повышенная свертываемость крови — при длительном приеме внутрь препараты на основе подорожника повышают риск образования тромбов.

Диарея или запор — слизи в составе растения могут по-разному действовать на ЖКТ: у одних размягчают стул, у других — наоборот.

Головная боль и усталость — крайне редкие реакции, возможны при чувствительности к активным веществам.

Чтобы избежать побочных эффектов, подорожник лучше принимать не на постоянной основе, а курсами, не превышая дозировку.

Резюме от эксперта

Дарья Беляева, врач, превентивный терапевт, диетолог, клинический фитотерапевт:

Подорожник — очень интересный растительный препарат. Он обладает заживляющим эффектом — как в сыром, так и в сушеном виде. Благодаря содержанию слизи, он хорошо помогает при гастритах, язвенной болезни желудка, повышенной секреции соляной кислоты. А еще оказывает противовоспалительное действие.

Слизь в составе подорожника помогает и при сухом кашле. Его применяют при сухих бронхитах, бронхиальной астме, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), как вспомогательное средство при бронхолегочной патологии.

Если говорить о сыром подорожнике, его можно использовать при аллергии, порезах, дерматитах, прикладывая примочки или делая аппликации из сока или мякоти свежих листьев.

Но! Бывали описанные случаи, когда при длительном употреблении подорожника развивался гипертонический криз и тахикардия. Поэтому детям старше трех-четырех лет подорожник нужно назначать с минимальных дозировок и осторожностью.

Способы применения в народной медицине

Чаще всего в лечебных целях используют семена и листья, а также сок подорожника. Все части растения одинаково полезны. Но у каждой из них есть свои, более выраженные эффекты:

Семена подорожника лучше использовать для лечения заболеваний ЖКТ, запоров, для очищения кишечника и в качестве отхаркивающего средства.

Листья подорожника идеально подходят для наружного применения при кожных заболеваниях, воспалениях и ранах и для лечения заболеваний дыхательных путей.

А вот для внутреннего употребления при простудах и для общего укрепления организма часто принимают сок подорожника.

Свежие листья

Для заживления ран, ожогов и порезов. Можно прикладывать их к месту укуса для уменьшения зуда и воспаления. Перед применением обязательно промыть! Можно слегка смять листок, чтобы он выпустил сок.

Сок подорожника

Сок подорожника продается в аптеках и помогает при кашле, бронхите и других заболеваниях дыхательной системы.

Способ приготовления: Одну-две чайные ложки сока разведите с водой и пейте три-четыре раза в день, предварительно обсудив такой метод лечения с врачом.

Кроме того, сок можно принимать по одной столовой ложке перед едой — при легкой простуде или как профилактическое средство.

Отвар из сухих листьев

Отвар применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва), при воспалениях и простудах.

Способ приготовления: Одну столовую ложку измельченных листьев залейте 200 миллилитрами кипятка и кипятите на медленном огне пять-десять минут.

Отвар можно использовать для промывания ран, язв, экзем и других кожных заболеваний. Еще он неплохо помогает при воспалении глаз.

Настой из сухих листьев

Настой можно принимать в небольших количествах при простудах, заболеваниях дыхательных путей, а также при гастритах, язвах и других заболеваниях ЖКТ. Кроме того, им можно полоскать горло и рот.

Способ приготовления: Одну столовую ложку сухих листьев, залейте стаканом горячей воды и настаивайте полчаса.

Травяные чаи и сборы

Сухие листья подорожника можно добавлять в травяные чаи. Часто растение входит в состав сборов для лечения заболеваний дыхательной системы и улучшения работы ЖКТ.

Порошок

Сушеные и измельченные листья подорожника можно принимать в виде порошка, растворяя их в воде. В такой форме растение чаще всего используется для улучшения работы ЖКТ как общеукрепляющее и отхаркивающее средство.

Эфирное масло подорожника

Эфирное масло подорожника применяется в ароматерапии и косметологии. Оно помогает при сухости кожи, воспалениях и способствует заживлению мелких повреждений.

Мазь или крем

Мазь на основе подорожника можно использовать для лечения ожогов, язв, ссадин и других повреждений кожи.

Семена подорожника

Настой. Для приготовления настоя 1-2 чайные ложки семян заливают горячей водой (200-250 миллилитров), настаивают 10-15 минут и пьют по половине стакана 2-3 раза в день за несколько минут до еды. Это средство полезно при заболеваниях кишечника и кашле.

Для приготовления настоя 1-2 чайные ложки семян заливают горячей водой (200-250 миллилитров), настаивают 10-15 минут и пьют по половине стакана 2-3 раза в день за несколько минут до еды. Это средство полезно при заболеваниях кишечника и кашле. Отвар. Семена можно варить в воде на медленном огне 5-10 минут. Отвар помогает при запорах и заболеваниях дыхательных путей.

Что важно помнить о фитотерапии

Дарья Беляева, врач, превентивный терапевт, диетолог, клинический фитотерапевт:

Сегодня фитотерапия — довольно здравомыслящий подход в контексте превентивной медицины. Все больше людей стремятся поддерживать здоровье до того, как возникнет необходимость в серьезных медикаментах. Травы становятся способом мягкой профилактики, который позволяет не доводить организм до критической точки.

А потому сейчас фитотерапии уделяется все больше внимания: ее активно исследуют, создают на ее основе сложные препараты, изучают взаимодействие компонентов. Но вот что важно: это уже не просто «бабушкины рецепты» — настойки и вытяжки могут быть мощными средствами, требующими точного расчета дозировки. Без знаний можно легко ошибиться и навредить себе, особенно если не учитывать индивидуальную реакцию организма или сочетание с другими средствами.

Кроме того, необходимо понимать, что именно вы принимаете. Бывает, человек жалуется, что эффект от фитотерапии отсутствует, и причина зачастую в качестве сырья. Важно уметь отличить некачественные растения, знать, как они выглядят, пахнут, какова их структура. Так что лучше во избежание проблем обращаться к специалистам.