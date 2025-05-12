Эксперт объяснил, может ли добавка омега-3 навредить сердцу

Пищевые добавки омега-3 не могут напрямую влиять на сердечно-сосудистую систему. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан.

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«Омега-3 не может вызывать опасных действий, связанных с сердцем, потому что это пищевая добавка. Если только ее не передозировать. Но это то же самое, если пищевую соль принимать в больших дозах», — объяснил эксперт.

Он добавил, что на сердце также могут оказать негативное влияние некачественные добавки.

Член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского университета Ольга Милушкина до этого предупреждала, что самолечение БАДами и витаминами без адекватного врачебного контроля может привести к опасной ситуации для здоровья.

Она пояснила, что убеждение в необходимости принимать витамины всю жизнь на постоянной основе является ошибочным, поскольку они нужны только тогда, когда очевиден дисвитаминоз или дефицит.