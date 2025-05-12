Хирург объяснил, как возраст связан с ожирением

С возрастом «добиться» снижения веса становится сложнее.

Индекс массы тела должен быть не выше 25.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал хирург-травматолог, завотделением травматологии НКЦ №2 ФГБНУ РНХЦ им. Академика Петровского Евгений Гончаров.

«Для нашей родины проблема ожирения, безусловно, существует, но не такая яркая, как где-то в других странах. Да и поколение нормальное. Всё-таки мы как-то видим больше людей, следящих за своим здоровьем. Индекс массы до 25 — это норма. В 20 лет — это легко добиться, в 30 уже сложнее, в 40 ещё сложнее, но и так далее. Лиц с выраженным ожирением и индексом массы тела больше 40, честно говоря, мы всё-таки встречаем редко, слава богу. Да, им требуется помощь, и мы оказываем её, но сказать, что это молодёжь, — не совсем так».

Ранее главный диетолог Минздрава предупредил о смертельных последствиях бодипозитива. Ожирение провоцирует развитие «целого букета» заболеваний. «Успокаивающие» высказывания по поводу лишнего веса вредны для общества. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян.