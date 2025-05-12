Почему важно не забрасывать физкультуру

К спортивной нагрузке стоит быть готовым.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал хирург-травматолог, завотделением травматологии НКЦ №2 ФГБНУ РНХЦ им. Академика Петровского Евгений Гончаров.

«Чем старше мы становимся, тем больше мы должны заниматься физкультурой. Чтобы позволить себе заниматься спортом, мы должны быть готовы к предлагаемой нагрузке. На самом деле, можно заниматься в любом возрасте любым видом спорта. Другой момент, что вы к нему должны быть готовы. А с годами подготовиться становится сложнее. То есть если в 20 лет ты прыгал с одного вида спорта на другой, в том числе пытался осваивать новые виды нагрузки, и всё было и интересно, и можно, и всё это проходило бесследно. То постарше надо готовиться к смене нагрузки, в том числе привычной».

Ранее врач назвал ходьбу решением 80% проблем со здоровьем. Суставы нуждаются в регулярной нагрузке. Рекомендуется чаще использовать лестницу вместо лифта. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко Рамис Асланов.