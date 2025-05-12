В чем польза и вред индийского масла гхи

Уже не секрет, что пришедшее в Россию из Индии таинственное масло гхи является по сути разновидностью нашего топленого масла, выработанного по особой технологии. И хотя заморский продукт не содержит лактозу и молочный белок, а в его составе много насыщенных жиров и витаминов, по мнению Общественной службы новостей, полезен он далеко не всем.

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«Масло гхи, или ги — это топленое сливочное масло, однако процесс его приготовления занимает гораздо больше времени, чем обычно. Так, продукт длительное время нагревают на медленном огне, пока белки не опустятся на самое дно. После того как масло станет золотистого цвета, его процеживают, чтобы удалить остатки белка. Именно поэтому гхи не содержит лактозы и молочного белка», - уточняет издание.

Есть мнение, что масло гхи полезно для человеческого организма, поскольку оно способствует укреплению, росту и обновлению тканей и позитивно сказывается на работе печени и желудочно-кишечного тракта. К тому же масло гхи достаточно вкусный и долго хранящийся продукт, богатый витаминами А и Е. Однако при всех очевидных плюсах врачи советуют потреблять масло гхи в умеренных количествах, поскольку некоторым людям оно все же противопоказано. Например, не следует есть это масло лицам с его индивидуальной непереносимостью или при обострении заболеваний печени, желчевыводящих путей, при онкологических патологиях или при диарее, панкреатите, а также в период обострения язвенной болезни желудка. Детям до трех лет индийское масло давать тоже не следует.