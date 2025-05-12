Врач перечислила продукты, которые стоит исключить при поллинозе

Врач-аллерголог НИКИ детства Алёна Бондаренко рекомендовала исключить мёд из рациона при поллинозе.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

По словам специалиста, также усугубить течение аллергической реакции могут прополис, яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишня, клубника, орехи.

«Справиться с аллергией хорошо помогают антигистаминные препараты», — сказала Бондаренко.

Кроме того, эксперт рекомендовала чаще проводить влажную уборку в помещении и проветривать его после дождя.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал RT, что берёза цветёт от двух до четырёх недель.