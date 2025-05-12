Врач перечислила продукты, которые стоит исключить при поллинозе

Врач Бондаренко посоветовала исключить мёд при поллинозе
Врач-аллерголог НИКИ детства Алёна Бондаренко рекомендовала исключить мёд из рациона при поллинозе.
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.
По словам специалиста, также усугубить течение аллергической реакции могут прополис, яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишня, клубника, орехи.
«Справиться с аллергией хорошо помогают антигистаминные препараты», — сказала Бондаренко.
Кроме того, эксперт рекомендовала чаще проводить влажную уборку в помещении и проветривать его после дождя.
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