Серфинг и ниндзя-фит: самые необычные тренировки в Москве

ЕМS-фитнес, серфинг, ниндзя-фит: самые необычные тренировки в Москве
Сегодня в Москве популярность набирают новые направления фитнеса — когда тренировки проходят не в спортзалах, а в нестандартных условиях. Участница шоу «Богатырские игры» на СТС, преподаватель гимнастики в проекте «Московское долголетие», EMS-тренер Мирослава Красова рассказала «Вечерней Москве» подробности.
В условиях быстрого темпа жизни обычная нагрузка в спортзале уже становится рутиной — во время такой тренировки человек психологически не переключается. А нестандартные виды спорта — это возможность отвлечься от работы и получить порцию гормонов радости: дофамина, серотонина. Кроме того, эти направления многофункциональны: развивают не только силовые показатели, но и выносливость, скорость, ловкость, маневренность и даже интеллект. Не стоит относиться к ним предвзято — можно сказать, что это спорт нового времени, который еще и экономит время. Например, при занятии ЕМS-фитнесом (electric mio stimulation — стимуляция мышц маломощными электрическим разрядами. — «ВМ») одна тренировка длится всего 20 минут, а энергии тратится столько же, сколько за полноценную тренировку в спортзале. Благодаря электрическим импульсам в специальном костюме, который надевают на тренировку, сокращаются все мышечные группы одновременно — идет мощный выброс энергии, очень быстро тратятся калории. Такие занятия подходят тем, чья работа связана с умственным трудом: он требует много ресурсов организма, тогда как мышцы остаются нетренированными. В результате на занятии компенсируется этот дисбаланс.
Играю да мышцы качаю
Некоторые клубы предлагают тренировки в очках виртуальной реальности. Через них вы будете видеть игровой сюжет, выполнять задания и тем самым прокачивать свое тело, например, боксировать с виртуальным соперником или играть с мячом.
Цена: 1800 рублей за занятие.
По волнам
Москвичи могут почувствовать себя серферами, не выезжая за пределы города. Для этого даже не нужно искать подходящий водоем. В специальном зале создана искусственная волна высотой 1,4 метра — почти как в океане. А встать на доску помогут тренеры.
Цена: 3500 рублей за занятие в группе.
Почувствуй себя ниндзя
Ниндзя-фит — еще один новый вид тренировок. На занятиях предлагают пройти полосу препятствий, как в телешоу с играми на выживание. Такие занятия улучшают реакцию, стрессоустойчивость и координацию.
Цена: 1500 рублей за занятие в группе.
Крути педали под водой
В последнее время набирает популярность подводный сайклинг — занятия на велотренажерах в бассейне. Обладать навыками дайвера и уметь задерживать дыхание надолго не нужно — человек погружается в воду лишь по пояс. Тренеры утверждают, что за счет сопротивления воды нагрузка на мышцы повышается.
Цена: от 2000 рублей за занятие в группе.
Работаю, как краб
Еще одно новое направление — энимал флоу (с английского — «естественные движения животных»). Нужно выполнять упражнения, которые повторяют позы обезьяны, краба, варана или другого зверя.
Цена: 1000 рублей за занятие в группе.
Всего 20 минут
Тренировки EMS подойдут тем, кто не хочет тратить время на длительные занятия в спортзале. На вас надевают специальный костюм, который при помощи электрических импульсов моделирует естественный процесс сокращения мышц. А вы выполняете комплекс упражнений.
Цена: от 1500 рублей за индивидуальное занятие.
Жарче некуда
Тем, кого не пугает жара, подойдут тренировки, которые проходят в помещении с температурой 36 градусов и при влажности 40 процентов. В таких условиях, утверждают тренеры, быстрее сжигаются калории, из организма с потом выходят токсины, а разогретые мышцы легче тянутся. Но подходит такой фитнес не всем — нужно посоветоваться с врачом.
Цена: 1500 рублей за занятие.
ТОП-7 ПРИВЫЧЕК, МЕШАЮЩИХ ПОХУДЕТЬ
- Слишком строгие ограничения. Если ваш организм не будет получать необходимое количество калорий, он запустит стрессовый режим и будет лишь копить ресурсы на черный день.
- Пропуск приемов пищи. Если вы решите отказаться от завтрака, то, скорее всего, съедите больше в течение дня. Чтобы не чувствовать голода, питание должно быть полноценным.
- Полный отказ от мяса. Белок помогает дольше оставаться сытым и даже снижает аппетит за счет влияния на гормоны насыщения. Более того, при дефиците белка организм начинает добывать его из собственных мышц, расщепляя их вместо жировой ткани.
- Еда перед телевизором или смартфоном. Отвлекаясь во время приема пищи, мы сами не замечаем, как переедаем. Кроме того, когда мозг занят перевариванием поступающей в него информации, он буквально забывает вовремя включать выработку ферментов, которые нужны для переваривания пищи.
- Заедание стресса. Во время стресса усиливается тяга к сладкой и калорийной пище. Это нормальная реакция организма, но похудению она мешает. Справиться с напряжением поможет спорт или активный отдых.
- Негатив к себе. Самобичевание не помогает, а только подрывает мотивацию. Чтобы преобразиться, важно любить себя. Психологический настрой очень важен!
- Недостаток ходьбы. Чтобы разогнать обмен веществ и увеличить расход калорий, нужно больше двигаться. Всего 2000 дополнительных шагов в день помогут сжечь около 100 калорий.
А ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ТРЕНИРОВКУ?
Стирка штор
Снять и повесить шторы — занятие энергозатратное. А еще прекрасная тренировка для рук и плечевого пояса. К тому же сожжете до 150 ккал.
Поход по магазинам
Если хотите сильные руки и спину — ходите за продуктами и не пользуйтесь транспортом, даже если закупились на неделю вперед. Можно сжечь до 210 ккал за один поход.
Мытье окон
Весна — самое время привести в порядок окна. Тем более за полчаса такой уборки вы потратите до 140 ккал.
Глажка белья
А после уборки и большой стирки — самое время погладить чистое белье. За полчаса потратите 180 ккал.
Долой пыль
Если регулярно проходить тряпкой по всем поверхностям в доме, можно даже улучшить гибкость. Потратите до 300 ккал в час.
Мытье полов тряпкой
Мытье полов до блеска вручную с тряпкой отлично тренирует плечевой пояс. За полчаса такой работы можно сжечь до 190 ккал.
Возвращение к тренировкам после долгого перерыва — задача не из легких, но вполне осуществимая, если подойти к ней с умом и терпением. «Вечерняя Москва» узнала у фитнес-тренера, физиолога Никиты Скрипника, как вернуться к физической активности.