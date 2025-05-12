ЕМS-фитнес, серфинг, ниндзя-фит: самые необычные тренировки в Москве

Вечерняя Москва

Сегодня в Москве популярность набирают новые направления фитнеса — когда тренировки проходят не в спортзалах, а в нестандартных условиях. Участница шоу «Богатырские игры» на СТС, преподаватель гимнастики в проекте «Московское долголетие», EMS-тренер Мирослава Красова рассказала «Вечерней Москве» подробности.

Серфинг и ниндзя-фит: самые необычные тренировки в Москве
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В условиях быстрого темпа жизни обычная нагрузка в спортзале уже становится рутиной — во время такой тренировки человек психологически не переключается. А нестандартные виды спорта — это возможность отвлечься от работы и получить порцию гормонов радости: дофамина, серотонина. Кроме того, эти направления многофункциональны: развивают не только силовые показатели, но и выносливость, скорость, ловкость, маневренность и даже интеллект. Не стоит относиться к ним предвзято — можно сказать, что это спорт нового времени, который еще и экономит время. Например, при занятии ЕМS-фитнесом (electric mio stimulation — стимуляция мышц маломощными электрическим разрядами. — «ВМ») одна тренировка длится всего 20 минут, а энергии тратится столько же, сколько за полноценную тренировку в спортзале. Благодаря электрическим импульсам в специальном костюме, который надевают на тренировку, сокращаются все мышечные группы одновременно — идет мощный выброс энергии, очень быстро тратятся калории. Такие занятия подходят тем, чья работа связана с умственным трудом: он требует много ресурсов организма, тогда как мышцы остаются нетренированными. В результате на занятии компенсируется этот дисбаланс.

Играю да мышцы качаю

Некоторые клубы предлагают тренировки в очках виртуальной реальности. Через них вы будете видеть игровой сюжет, выполнять задания и тем самым прокачивать свое тело, например, боксировать с виртуальным соперником или играть с мячом.

Цена: 1800 рублей за занятие.

По волнам

Москвичи могут почувствовать себя серферами, не выезжая за пределы города. Для этого даже не нужно искать подходящий водоем. В специальном зале создана искусственная волна высотой 1,4 метра — почти как в океане. А встать на доску помогут тренеры.

Цена: 3500 рублей за занятие в группе.

Почувствуй себя ниндзя

Ниндзя-фит — еще один новый вид тренировок. На занятиях предлагают пройти полосу препятствий, как в телешоу с играми на выживание. Такие занятия улучшают реакцию, стрессоустойчивость и координацию.

Цена: 1500 рублей за занятие в группе.

Крути педали под водой

В последнее время набирает популярность подводный сайклинг — занятия на велотренажерах в бассейне. Обладать навыками дайвера и уметь задерживать дыхание надолго не нужно — человек погружается в воду лишь по пояс. Тренеры утверждают, что за счет сопротивления воды нагрузка на мышцы повышается.

Цена: от 2000 рублей за занятие в группе.

Работаю, как краб

Еще одно новое направление — энимал флоу (с английского — «естественные движения животных»). Нужно выполнять упражнения, которые повторяют позы обезьяны, краба, варана или другого зверя.

Цена: 1000 рублей за занятие в группе.

Всего 20 минут

Тренировки EMS подойдут тем, кто не хочет тратить время на длительные занятия в спортзале. На вас надевают специальный костюм, который при помощи электрических импульсов моделирует естественный процесс сокращения мышц. А вы выполняете комплекс упражнений.

Цена: от 1500 рублей за индивидуальное занятие.

Жарче некуда

Тем, кого не пугает жара, подойдут тренировки, которые проходят в помещении с температурой 36 градусов и при влажности 40 процентов. В таких условиях, утверждают тренеры, быстрее сжигаются калории, из организма с потом выходят токсины, а разогретые мышцы легче тянутся. Но подходит такой фитнес не всем — нужно посоветоваться с врачом.

Цена: 1500 рублей за занятие.

ТОП-7 ПРИВЫЧЕК, МЕШАЮЩИХ ПОХУДЕТЬ

  • Слишком строгие ограничения. Если ваш организм не будет получать необходимое количество калорий, он запустит стрессовый режим и будет лишь копить ресурсы на черный день.
  • Пропуск приемов пищи. Если вы решите отказаться от завтрака, то, скорее всего, съедите больше в течение дня. Чтобы не чувствовать голода, питание должно быть полноценным.
  • Полный отказ от мяса. Белок помогает дольше оставаться сытым и даже снижает аппетит за счет влияния на гормоны насыщения. Более того, при дефиците белка организм начинает добывать его из собственных мышц, расщепляя их вместо жировой ткани.
  • Еда перед телевизором или смартфоном. Отвлекаясь во время приема пищи, мы сами не замечаем, как переедаем. Кроме того, когда мозг занят перевариванием поступающей в него информации, он буквально забывает вовремя включать выработку ферментов, которые нужны для переваривания пищи.
  • Заедание стресса. Во время стресса усиливается тяга к сладкой и калорийной пище. Это нормальная реакция организма, но похудению она мешает. Справиться с напряжением поможет спорт или активный отдых.
  • Негатив к себе. Самобичевание не помогает, а только подрывает мотивацию. Чтобы преобразиться, важно любить себя. Психологический настрой очень важен!
  • Недостаток ходьбы. Чтобы разогнать обмен веществ и увеличить расход калорий, нужно больше двигаться. Всего 2000 дополнительных шагов в день помогут сжечь около 100 калорий.

А ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ТРЕНИРОВКУ?

Стирка штор

Снять и повесить шторы — занятие энергозатратное. А еще прекрасная тренировка для рук и плечевого пояса. К тому же сожжете до 150 ккал.

Поход по магазинам

Если хотите сильные руки и спину — ходите за продуктами и не пользуйтесь транспортом, даже если закупились на неделю вперед. Можно сжечь до 210 ккал за один поход.

Мытье окон

Весна — самое время привести в порядок окна. Тем более за полчаса такой уборки вы потратите до 140 ккал.

Глажка белья

А после уборки и большой стирки — самое время погладить чистое белье. За полчаса потратите 180 ккал.

Долой пыль

Если регулярно проходить тряпкой по всем поверхностям в доме, можно даже улучшить гибкость. Потратите до 300 ккал в час.

Мытье полов тряпкой

Мытье полов до блеска вручную с тряпкой отлично тренирует плечевой пояс. За полчаса такой работы можно сжечь до 190 ккал.

Возвращение к тренировкам после долгого перерыва — задача не из легких, но вполне осуществимая, если подойти к ней с умом и терпением. «Вечерняя Москва» узнала у фитнес-тренера, физиолога Никиты Скрипника, как вернуться к физической активности.

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