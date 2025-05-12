Серфинг и ниндзя-фит: самые необычные тренировки в Москве

Сегодня в Москве популярность набирают новые направления фитнеса — когда тренировки проходят не в спортзалах, а в нестандартных условиях. Участница шоу «Богатырские игры» на СТС, преподаватель гимнастики в проекте «Московское долголетие», EMS-тренер Мирослава Красова рассказала «Вечерней Москве» подробности.

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В условиях быстрого темпа жизни обычная нагрузка в спортзале уже становится рутиной — во время такой тренировки человек психологически не переключается. А нестандартные виды спорта — это возможность отвлечься от работы и получить порцию гормонов радости: дофамина, серотонина. Кроме того, эти направления многофункциональны: развивают не только силовые показатели, но и выносливость, скорость, ловкость, маневренность и даже интеллект. Не стоит относиться к ним предвзято — можно сказать, что это спорт нового времени, который еще и экономит время. Например, при занятии ЕМS-фитнесом (electric mio stimulation — стимуляция мышц маломощными электрическим разрядами. — «ВМ») одна тренировка длится всего 20 минут, а энергии тратится столько же, сколько за полноценную тренировку в спортзале. Благодаря электрическим импульсам в специальном костюме, который надевают на тренировку, сокращаются все мышечные группы одновременно — идет мощный выброс энергии, очень быстро тратятся калории. Такие занятия подходят тем, чья работа связана с умственным трудом: он требует много ресурсов организма, тогда как мышцы остаются нетренированными. В результате на занятии компенсируется этот дисбаланс.

Играю да мышцы качаю

Некоторые клубы предлагают тренировки в очках виртуальной реальности. Через них вы будете видеть игровой сюжет, выполнять задания и тем самым прокачивать свое тело, например, боксировать с виртуальным соперником или играть с мячом.

Цена: 1800 рублей за занятие.

По волнам

Москвичи могут почувствовать себя серферами, не выезжая за пределы города. Для этого даже не нужно искать подходящий водоем. В специальном зале создана искусственная волна высотой 1,4 метра — почти как в океане. А встать на доску помогут тренеры.

Цена: 3500 рублей за занятие в группе.

Почувствуй себя ниндзя

Ниндзя-фит — еще один новый вид тренировок. На занятиях предлагают пройти полосу препятствий, как в телешоу с играми на выживание. Такие занятия улучшают реакцию, стрессоустойчивость и координацию.

Цена: 1500 рублей за занятие в группе.

Крути педали под водой

В последнее время набирает популярность подводный сайклинг — занятия на велотренажерах в бассейне. Обладать навыками дайвера и уметь задерживать дыхание надолго не нужно — человек погружается в воду лишь по пояс. Тренеры утверждают, что за счет сопротивления воды нагрузка на мышцы повышается.

Цена: от 2000 рублей за занятие в группе.

Работаю, как краб

Еще одно новое направление — энимал флоу (с английского — «естественные движения животных»). Нужно выполнять упражнения, которые повторяют позы обезьяны, краба, варана или другого зверя.

Цена: 1000 рублей за занятие в группе.

Всего 20 минут

Тренировки EMS подойдут тем, кто не хочет тратить время на длительные занятия в спортзале. На вас надевают специальный костюм, который при помощи электрических импульсов моделирует естественный процесс сокращения мышц. А вы выполняете комплекс упражнений.

Цена: от 1500 рублей за индивидуальное занятие.

Жарче некуда

Тем, кого не пугает жара, подойдут тренировки, которые проходят в помещении с температурой 36 градусов и при влажности 40 процентов. В таких условиях, утверждают тренеры, быстрее сжигаются калории, из организма с потом выходят токсины, а разогретые мышцы легче тянутся. Но подходит такой фитнес не всем — нужно посоветоваться с врачом.

Цена: 1500 рублей за занятие.

ТОП-7 ПРИВЫЧЕК, МЕШАЮЩИХ ПОХУДЕТЬ

Слишком строгие ограничения. Если ваш организм не будет получать необходимое количество калорий, он запустит стрессовый режим и будет лишь копить ресурсы на черный день.

Пропуск приемов пищи. Если вы решите отказаться от завтрака, то, скорее всего, съедите больше в течение дня. Чтобы не чувствовать голода, питание должно быть полноценным.

Полный отказ от мяса. Белок помогает дольше оставаться сытым и даже снижает аппетит за счет влияния на гормоны насыщения. Более того, при дефиците белка организм начинает добывать его из собственных мышц, расщепляя их вместо жировой ткани.

Еда перед телевизором или смартфоном. Отвлекаясь во время приема пищи, мы сами не замечаем, как переедаем. Кроме того, когда мозг занят перевариванием поступающей в него информации, он буквально забывает вовремя включать выработку ферментов, которые нужны для переваривания пищи.

Заедание стресса. Во время стресса усиливается тяга к сладкой и калорийной пище. Это нормальная реакция организма, но похудению она мешает. Справиться с напряжением поможет спорт или активный отдых.

Негатив к себе. Самобичевание не помогает, а только подрывает мотивацию. Чтобы преобразиться, важно любить себя. Психологический настрой очень важен!

Недостаток ходьбы. Чтобы разогнать обмен веществ и увеличить расход калорий, нужно больше двигаться. Всего 2000 дополнительных шагов в день помогут сжечь около 100 калорий.

А ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ТРЕНИРОВКУ?

Стирка штор

Снять и повесить шторы — занятие энергозатратное. А еще прекрасная тренировка для рук и плечевого пояса. К тому же сожжете до 150 ккал.

Поход по магазинам

Если хотите сильные руки и спину — ходите за продуктами и не пользуйтесь транспортом, даже если закупились на неделю вперед. Можно сжечь до 210 ккал за один поход.

Мытье окон

Весна — самое время привести в порядок окна. Тем более за полчаса такой уборки вы потратите до 140 ккал.

Глажка белья

А после уборки и большой стирки — самое время погладить чистое белье. За полчаса потратите 180 ккал.

Долой пыль

Если регулярно проходить тряпкой по всем поверхностям в доме, можно даже улучшить гибкость. Потратите до 300 ккал в час.

Мытье полов тряпкой

Мытье полов до блеска вручную с тряпкой отлично тренирует плечевой пояс. За полчаса такой работы можно сжечь до 190 ккал.

Возвращение к тренировкам после долгого перерыва — задача не из легких, но вполне осуществимая, если подойти к ней с умом и терпением. «Вечерняя Москва» узнала у фитнес-тренера, физиолога Никиты Скрипника, как вернуться к физической активности.