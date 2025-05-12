Диета Магги для похудения: что нужно знать

Что такое диета Магги простыми словами

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Диета Магги - это низкокалорийная диета, основанная на употреблении яиц и других определённых продуктов. Она разработана для быстрого снижения веса и обычно длится четыре недели. Основной принцип заключается в ограничении углеводов и жиров, а также в регулярном употреблении яиц, которые являются источником белка.

Принципы яичной диеты

Употребление яиц: основной продукт диеты - яйца. Они обеспечивают организм белком и помогают сохранять чувство сытости.

Ограничение углеводов: исключаются продукты с высоким содержанием углеводов, такие как хлеб, макароны и сладости, что способствует снижению веса.

Сбалансированное питание: включение овощей, фруктов и нежирного мяса в рацион помогает обеспечить необходимое количество витаминов и минералов.

Регулярное питание: рекомендуется есть 3-4 раза в день, чтобы поддерживать уровень энергии и избегать чувства голода.

Питьевой режим: важно пить достаточное количество воды (не менее 2 литров в день) для поддержания гидратации и улучшения обмена веществ.

Избегание соли и сахара: ограничение соли и сахара помогает снизить задержку жидкости в организме и способствует похудению.

Физическая активность: рекомендуется заниматься физической активностью, чтобы увеличить расход калорий и улучшить общее состояние здоровья.

Директор направления "Антиэйдж" в Академии EDPRO, семейный нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина отмечает:

"Я знаю, как минимум о двух вариантах этой диеты. Первый более строгий. Упор в питании делается на яйцах и куриному мясу, добавляются овощи в ограниченном количестве и немного фруктов. Второй вариант на мой взгляд более сбалансированный так как в нём также есть творог и разнообразные виды мяса, а не только курица и включена рыба. Яичная диета простая, относительно дешёвая, более легкая, чем строгие монодиеты, и в целом дает хорошее снижение веса, без сильного ущерба для здоровья".

Рекомендации нутрициолога

Нутрициолог советует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если мы берем классический вариант, то упор делаем на яйца и белковую пищу. Можно включать в рацион до четырех яиц. Подключаем курицу, рыбу и творог.

2. Из овощей рекомендованы те, которые содержат мало калорий и при этом достаточно много клетчатки. У овощей должен быть низкий гликемический индекс и содержат мало сахаров. Они стабилизируют уровень сахара в крови, поддерживают микробиоту и помогают очищать кишечник.

Например, полезно включать брокколи, которые помимо того, что содержат достаточное количество витамина С, К, фолатов и антиоксидантов, будут поддерживать детоксикацию.

В шпинате, который также рекомендован в рацион, содержится достаточно большое количество железа, витаминов группы В и важного для нервной системы магния.

Кабачки дают минимум калорий и максимум пользы за счет того, что в составе калий, витамин С и А.

Огурцы, достаточно спорный продукт последнее время так как выращенные не в сезон овощи могут содержать большее количество пестицидов. Их водянистая основа одновременно и полезна за счет содержания калия (который очень нужен для водного баланса и помогает справляться с отеками), но и очень уязвима перед используемыми удобрениями.

Листовые салаты содержат нужный нам хлорофилл, фолиевую кислоту и витамины группы В и А. Все эти овощи малоаллергенны и легко перевариваются.

Картофель, свёкла, морковь, тыква не подходят для данной диеты т.к. имеют гликемический индекс более 60.

Фруктами, не стоит злоупотреблять. Рекомендую делать акцент на ягодах и фруктах с низким гликемическим индексом, например: голубика, малина, ежевика, брусника, смородина (черная и красная), грейпфрут, киви, апельсин, сливы, яблоки (зеленые).

3. Диета Магги запрещает использовать любые варианты сладостей, даже полезные варианты и с заменителями сахара.

5. Важен режим приёма пищи, без перекусов.

Плюсы и минусы диеты

Комментирует нутрициолог Елена Желянина:

Плюсы:

Отмечается значительное уменьшение объемов живота (это происходит за счет снижения воспаления и объема съедаемой еды), хорошее снижение веса (в целом до 10 кг за четыре недели). Потеря веса, зависит от исходного количества лишних килограммов.

Диета не требует больших финансовых затрат, поскольку используются простые продукты. Но, конечно, если нет идей для разнообразия, она может быстро надоесть.

Подходит для людей с инсулинорезистентностью т.к. в рационе минимальное количество углеводов и как следствие снижение уровня глюкозы и инсулина.

Минусы:

Повышенная нагрузка на почки при длительном применении, обострение подагры и образование камней.

Возможно снижение энергии, так как идет значительное сокращение углеводов в рационе. Если не есть достаточное количество свежих овощей, могут появляться запоры.

Диета Магги исключает крупы, бобовые и хлеб, при длительном отказе от них возможен дефицит витаминов группы В.

На фоне низкоуглеводного питания может повышаться потребность в B1 (тиамин), так как он участвует в утилизации глюкозы и работе нервной системы. При дефиците B1 появляется слабость, раздражительность, проблемы с ЖКТ и памятью.

Если девушка использует такую диету с изначально низким весом, то возникает высокий риск аменореи (отсутствие месячных) и дефицита железа.

Меню на четыре недели на каждый день

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

понедельник 2 яйца, 1 грейпфрут 3 вареных яйца, салат из свежих овощей 2 яйца, куриная грудка (150 г) 3 яйца, салат из овощей

вторник 2 яйца, 1 апельсин 3 яйца, помидор 2 яйца, рыба (150 г) 3 яйца, авокадо

среда 2 яйца, 1 яблоко 3 яйца, огурец 2 яйца, индейка (150 г) 3 яйца, шпинат

четверг 2 яйца, 1 банан 3 яйца, перец 2 яйца, говядина (150 г) 3 яйца, цветная капуста

пятница 2 яйца, 1 груша 3 яйца, капуста 2 яйца, свинина (150 г) 3 яйца, редька

суббота 2 яйца, 1 киви 3 яйца, морковь 2 яйца, морепродукты (150 г) 3 яйца, руккола

воскресенье 2 яйца, 1 персик 3 яйца, брокколи 2 яйца, любое мясо (150 г) 3 яйца, любые овощи

Результаты диеты Магги

В зависимости от изначального веса и пола, результаты могут варьироваться.

Как по опыту своих клиентов отмечает нутрициолог Елена Желянина, в среднем, женщины могут рассчитывать на снижение веса от 6 до 10 кг за месяц. Для мужчин, результат может быть лучше, поскольку у них другой гормональный статус и количество мышечной массы - им можно рассчитывать на снижение веса от 8 до 12 кг.

"Очень важно не столь снижение веса, а выход из диеты. Если он будет резкий и человек не зависимо от пола вернется к своему предыдущему стилю питания и образ жизни, то килограммы очень быстро вернуться", - отметила специалист по питанию.

Кому противопоказана диета Магги

Нутрициолог Елена Желянина предостерегает: "В первую очередь диету нельзя использовать людям с заболеваниями почек и печени т.к. она нагружает работу этих органов. Однозначно запрещено использовать при подагре и гиперурикемии. С осторожностью при нарушенной работе желчного пузыря, в период подросткового возраста. Все ограничительные системы питания, не рекомендуются в период беременности и лактации".