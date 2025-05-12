Яичная диета, или диета Магги, для похудения: что нужно знать
Что такое диета Магги простыми словами
Диета Магги - это низкокалорийная диета, основанная на употреблении яиц и других определённых продуктов. Она разработана для быстрого снижения веса и обычно длится четыре недели. Основной принцип заключается в ограничении углеводов и жиров, а также в регулярном употреблении яиц, которые являются источником белка.
Принципы яичной диеты
- Употребление яиц: основной продукт диеты - яйца. Они обеспечивают организм белком и помогают сохранять чувство сытости.
- Ограничение углеводов: исключаются продукты с высоким содержанием углеводов, такие как хлеб, макароны и сладости, что способствует снижению веса.
- Сбалансированное питание: включение овощей, фруктов и нежирного мяса в рацион помогает обеспечить необходимое количество витаминов и минералов.
- Регулярное питание: рекомендуется есть 3-4 раза в день, чтобы поддерживать уровень энергии и избегать чувства голода.
- Питьевой режим: важно пить достаточное количество воды (не менее 2 литров в день) для поддержания гидратации и улучшения обмена веществ.
- Избегание соли и сахара: ограничение соли и сахара помогает снизить задержку жидкости в организме и способствует похудению.
- Физическая активность: рекомендуется заниматься физической активностью, чтобы увеличить расход калорий и улучшить общее состояние здоровья.
Директор направления "Антиэйдж" в Академии EDPRO, семейный нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина отмечает:
"Я знаю, как минимум о двух вариантах этой диеты. Первый более строгий. Упор в питании делается на яйцах и куриному мясу, добавляются овощи в ограниченном количестве и немного фруктов. Второй вариант на мой взгляд более сбалансированный так как в нём также есть творог и разнообразные виды мяса, а не только курица и включена рыба. Яичная диета простая, относительно дешёвая, более легкая, чем строгие монодиеты, и в целом дает хорошее снижение веса, без сильного ущерба для здоровья".
Рекомендации нутрициолога
Нутрициолог советует обратить внимание на следующие моменты:
1. Если мы берем классический вариант, то упор делаем на яйца и белковую пищу. Можно включать в рацион до четырех яиц. Подключаем курицу, рыбу и творог.
2. Из овощей рекомендованы те, которые содержат мало калорий и при этом достаточно много клетчатки. У овощей должен быть низкий гликемический индекс и содержат мало сахаров. Они стабилизируют уровень сахара в крови, поддерживают микробиоту и помогают очищать кишечник.
- Например, полезно включать брокколи, которые помимо того, что содержат достаточное количество витамина С, К, фолатов и антиоксидантов, будут поддерживать детоксикацию.
- В шпинате, который также рекомендован в рацион, содержится достаточно большое количество железа, витаминов группы В и важного для нервной системы магния.
- Кабачки дают минимум калорий и максимум пользы за счет того, что в составе калий, витамин С и А.
- Огурцы, достаточно спорный продукт последнее время так как выращенные не в сезон овощи могут содержать большее количество пестицидов. Их водянистая основа одновременно и полезна за счет содержания калия (который очень нужен для водного баланса и помогает справляться с отеками), но и очень уязвима перед используемыми удобрениями.
- Листовые салаты содержат нужный нам хлорофилл, фолиевую кислоту и витамины группы В и А. Все эти овощи малоаллергенны и легко перевариваются.
- Картофель, свёкла, морковь, тыква не подходят для данной диеты т.к. имеют гликемический индекс более 60.
- Фруктами, не стоит злоупотреблять. Рекомендую делать акцент на ягодах и фруктах с низким гликемическим индексом, например: голубика, малина, ежевика, брусника, смородина (черная и красная), грейпфрут, киви, апельсин, сливы, яблоки (зеленые).
3. Диета Магги запрещает использовать любые варианты сладостей, даже полезные варианты и с заменителями сахара.
5. Важен режим приёма пищи, без перекусов.
Плюсы и минусы диеты
Комментирует нутрициолог Елена Желянина:
Плюсы:
- Отмечается значительное уменьшение объемов живота (это происходит за счет снижения воспаления и объема съедаемой еды), хорошее снижение веса (в целом до 10 кг за четыре недели). Потеря веса, зависит от исходного количества лишних килограммов.
- Диета не требует больших финансовых затрат, поскольку используются простые продукты. Но, конечно, если нет идей для разнообразия, она может быстро надоесть.
- Подходит для людей с инсулинорезистентностью т.к. в рационе минимальное количество углеводов и как следствие снижение уровня глюкозы и инсулина.
Минусы:
- Повышенная нагрузка на почки при длительном применении, обострение подагры и образование камней.
- Возможно снижение энергии, так как идет значительное сокращение углеводов в рационе. Если не есть достаточное количество свежих овощей, могут появляться запоры.
- Диета Магги исключает крупы, бобовые и хлеб, при длительном отказе от них возможен дефицит витаминов группы В.
- На фоне низкоуглеводного питания может повышаться потребность в B1 (тиамин), так как он участвует в утилизации глюкозы и работе нервной системы. При дефиците B1 появляется слабость, раздражительность, проблемы с ЖКТ и памятью.
- Если девушка использует такую диету с изначально низким весом, то возникает высокий риск аменореи (отсутствие месячных) и дефицита железа.
Меню на четыре недели на каждый день
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
- понедельник 2 яйца, 1 грейпфрут 3 вареных яйца, салат из свежих овощей 2 яйца, куриная грудка (150 г) 3 яйца, салат из овощей
- вторник 2 яйца, 1 апельсин 3 яйца, помидор 2 яйца, рыба (150 г) 3 яйца, авокадо
- среда 2 яйца, 1 яблоко 3 яйца, огурец 2 яйца, индейка (150 г) 3 яйца, шпинат
- четверг 2 яйца, 1 банан 3 яйца, перец 2 яйца, говядина (150 г) 3 яйца, цветная капуста
- пятница 2 яйца, 1 груша 3 яйца, капуста 2 яйца, свинина (150 г) 3 яйца, редька
- суббота 2 яйца, 1 киви 3 яйца, морковь 2 яйца, морепродукты (150 г) 3 яйца, руккола
- воскресенье 2 яйца, 1 персик 3 яйца, брокколи 2 яйца, любое мясо (150 г) 3 яйца, любые овощи
Результаты диеты Магги
В зависимости от изначального веса и пола, результаты могут варьироваться.
Как по опыту своих клиентов отмечает нутрициолог Елена Желянина, в среднем, женщины могут рассчитывать на снижение веса от 6 до 10 кг за месяц. Для мужчин, результат может быть лучше, поскольку у них другой гормональный статус и количество мышечной массы - им можно рассчитывать на снижение веса от 8 до 12 кг.
"Очень важно не столь снижение веса, а выход из диеты. Если он будет резкий и человек не зависимо от пола вернется к своему предыдущему стилю питания и образ жизни, то килограммы очень быстро вернуться", - отметила специалист по питанию.
Кому противопоказана диета Магги
Нутрициолог Елена Желянина предостерегает: "В первую очередь диету нельзя использовать людям с заболеваниями почек и печени т.к. она нагружает работу этих органов. Однозначно запрещено использовать при подагре и гиперурикемии. С осторожностью при нарушенной работе желчного пузыря, в период подросткового возраста. Все ограничительные системы питания, не рекомендуются в период беременности и лактации".