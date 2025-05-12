Главное правило питания для здорового сердца

Для профилактики заболеваний сердца достаточно соблюдать всего одно правило в питании, считает кардиолог-хирург Филип Овадия. Этот принцип он назвал в эфире подкаста «Дневник генерального директора», пишет Daily Mirror.

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По мнению Овадия, единственное, что нужно для здорового сердца — это отказаться от продуктов с высокой степенью обработки.

«Я долго думал, что объединяет все диеты, которые поддерживают хороший метаболизм. Пришел к выводу, что все сводится к употреблению цельной, натуральной пищи», — сказал кардиолог.

Врач отметил, что если в рационе не будет обработанных продуктов, то без какого либо вреда для сердца можно придерживаться и диеты с высоким содержанием белка, и вегетарианства.

«Ешьте то, что растет на земле, и ешьте животных, которые едят то, что растет на земле», — призвал Овадия.

Ранее кардиолог Магдалена Перельо назвала самые вредные для сердца продукты. По ее словам, вред наносят колбаса и другие переработанные мясные продукты, печенье, чипсы и белый хлеб.