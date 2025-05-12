Самые пожилые люди Земли поделились секретами долголетия

В бразильском городе Порту-Алегри на 117-м году жизни скончалась монахиня Ина Канабарро Лукас, которая считалась самым старым человеком, живущим на Земле. «Вечерняя Москва» узнала секреты долголетия у 96-летней жительницы Подмосковья Анны Швец и вспомнила другие истории.

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Переняла эстафету

Теперь титул самого старого человека Земли принадлежит жительнице Великобритании Этель Кейтерем. Она родилась 21 августа 1909 года, так что сегодня ей более 115 лет.

Но стоит отметить, что в своем роду она не единственная долгожительница: ее сестра дожила до 104 лет! До 97 лет Этель Кейтерем водила автомобиль, а в 100 — играла в бридж. Более того, женщина успешно поборола COVID-19, которым заболела в 2020 году.

Большая семья

А вот второе место в списке самых старых людей теперь занимает японка Минэ Кондо. Минэ сейчас 114 лет: по данным прошлого года, у нее было 16 внуков, 32 правнука и 10 праправнуков. Сегодня она живет в доме престарелых, куда родные отправили ее, чтобы обеспечить лучший уход. Там Кондо принимает участие в спортивных соревнованиях и занимается каллиграфией. Кстати, до Минэ второе место в списке самых пожилых занимала японка Окаги Хаяси. Она скончалась в прошлом месяце.

Общение бодрит

«ВМ» познакомилась с долгожительницей из Подмосковья Анной Швец, сегодня ей — 96 лет.

Нужно как можно дольше сохранять умственную активность. Сейчас я уже не могу выходить из дома, но много читаю, слежу за новостями, кроссворды разгадываю, чтобы мозг разминать. И с молодежью стараюсь больше общаться, знать, что их волнует, что в мире происходит, — признается женщина.

А чтобы прожить долго, нужно просто-напросто любить жизнь, отмечает Анна.

Я всегда стараюсь смотреть в будущее с оптимизмом. Солнце утром в окошко увижу — уже большой повод для радости! Дождик пошел — не беда, тоже красиво! И так нужно ко всему относиться. Я многое в жизни пережила: и войну застала взрослой девушкой, хорошо помню это время. Но всегда была уверена: плохие времена проходят, и не надо себе сердце травить, обо всем переживая и волнуясь. В доме моем всегда гости, а за хорошим столом да с песней все несчастья мигом отступают!

Прямая речь

Сергей Стеблецов, терапевт Клинической больницы № 1 Управления делами президента России:

Чтобы прожить как можно дольше, нужно тщательно следить за своим здоровьем: хорошо питаться и заниматься спортом. Стоит уделять внимание и личной гигиене: умываться, чистить зубы и стараться защитить себя от различных заболеваний. А если вдруг появляются их признаки, стоит идти к врачу, не доводя проблему до тяжелых последствий.

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