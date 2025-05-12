Что пить утром вместо кофе

Кардиолог Рой Джогия предупредил, что с наступлением тепла сердце вынуждено работать интенсивнее. В этот период важно поддержать организм, используя ряд простых правил. Специалист отметил, что есть четыре признака того, что сердце работает на износ. Среди сигналов, на которые следует обратить внимание, - одышка, головокружение, боль в груди, особенно отдающая в левую руку, сильная усталость с самого утра.

Как передает Mirror, ссылаясь на врача, при подозрении на проблемы с сердцем надо отказаться от кофе по утрам - вместо этого Джогия советует начинать день со стакана чистой воды. В жару пейте ее как можно чаще, чтобы избежать обезвоживания, подчеркнул специалист.

Он также отметил, что важно не перегреваться в летнее время как на улице, так и в помещении. В квартире должен быть вентилятор или кондиционер. Работая в саду, если вы почувствовали себя плохо, следует как можно быстрее переместиться в прохладное место, прекратив физическую активность. Прохладный душ и легкая одежда из натуральных тканей помогут легче перенести жару.

Проветривайте комнаты как можно чаще, а спать старайтесь с открытой форточкой, ранее отметили российские медики.