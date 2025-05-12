Какие продукты полезны для щитовидной железы

Чтобы сохранить здоровье щитовидной железы, важно правильно питаться, добавляя в рацион полезные для органа продукты, такие как рыба, водоросли и другие дары моря, богатые йодом, селеном и тирозином. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

© Газета.Ru

Кроме того, по ее словам, полезны чеснок, лук, шпинат, хурма и фейхоа. Также специалист посоветовала избегать фастфуда, избытка сахара и глютена, которые нарушают гормональный баланс.

«Щитовидная железа — пример того, как маленький орган может влиять на весь организм. Забота о ней сегодня — это инвестиция в здоровье и качество жизни завтра. Прислушивайтесь к сигналам своего тела и помните: профилактика всегда проще и эффективнее лечения», — отметила Тананакина.

Врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Марина Володина до этого говорила, что дефицит йода в организме человека приводит к снижению работоспособности и сообразительности.