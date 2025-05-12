Как человек может понять, что он ест слишком много белка?

О пользе белка сегодня много говорят, и люди стараются есть продукты, содержащие белок, в большом количестве, дополняя рацион еще и протеиновыми добавками. Белок – действительно, важнейший нутриент, отвечающий за наращивание и восстановление мышц, укрепление костей, поддерживающий иммунную функцию. Однако, чрезмерное употребление белка может принести организму вред, особенно, при наличии ряда заболеваний.

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Какие признаки могут указывать на то, что белка в рационе слишком много – рассказала verywellhealth.com Лиа Гроппо, клинический диетолог из Stanford Health.

Появился неприятный запах изо рта. Он может указывать на то, что человек находится в состоянии кетоза, когда организм сжигает жир вместо глюкозы в качестве основного источника энергии. Кетоз связан с высокобелковой диетой, включая кето-диету.

Побочный продукт распада жира в организме – ацетон. Он может придавать дыханию фруктовый запах или запах лака для ногтей. У людей «кето-дыхание» может служить индикатором потери жира при низкоуглеводной диете.

Появились признаки обезвоживания. Когда человек начинает потреблять больше белка, он может чаще мочиться: почки начинают работать усерднее, чтобы переработать избыток питательных веществ. Частое мочеиспускание может привести к обезвоживанию. Поэтому, придерживаясь диеты с высоким содержанием белка, следует уделять внимание питьевому режиму.

Появился лишний вес. Если употреблять белка больше, чем организм может усвоить, может появиться лишний вес, не связанный с набором мышечной массы. Больше белка – это больше калорий, и есть источники белка с большим количеством насыщенных жиров. Организм преобразует избыток белка в сахар, который откладывается в виде жира и со временем влияет на набор веса.

Возникает дискомфорт в ЖКТ. Если употреблять белок в избытке, могут проявиться желудочно-кишечные симптомы. Диета с высоким содержанием белка, особенно животного, и низким содержанием клетчатки может привести к запорам, тошноте, болям в желудке и т.д. Такие источники белка как мясо требуют от организма больше усилий для расщепления. У некоторых возникают трудности с перевариванием цельных орехов. Если активно употреблять белковые добавки – коктейли, порошки, батончики – риск реакция со стороны ЖКТ выше из-за содержания в них сахарных спиртов.

Влияние на сердце. Белок может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Это зависит от типа потребляемого белка: рыба, морепродукты, растительные белки, такие как бобовые, орехи, семена могут принести пользу сердцу, а красное мясо, обработанные продукты питания – вред.

Нарушаются функции почек и печени. При наличии патологий почек или печени, процесс расщепления избыточного белка может быть слишком трудоемким, а потребление большого количества белка при заболевании почек может увеличить риски почечной недостаточности.

Побочный продукт метаболизма белка – аммиак, который выделяется с мочой. При нарушении функции почек или печени, аммиак может достигать токсичных значений и вызывать опасные побочные эффекты.