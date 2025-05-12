Перечислены лучшие упражнения для быстрой проработки всего тела

Фитнес-тренер Пейдж Венер назвала лучшие упражнения для быстрой проработки всего тела. Его слова приводит Men Today.

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Эксперт рекомендовала выполнять приседания с выпрыгиваниями, выпады назад, планку и скручивания. Все упражнения нужно выполнять в течение тридцати секунд с отдыхом по пять секунд между ними. После первого сета следует подождать тридцать-шестьдесят секунд и повторите комплекс еще два раза.

Венер добавила, что домашние тренировки удобны тем, что они дешевы, удобны и разнообразны. Она подчеркнула, что домашние тренировки можно совмещать с уличными.

Ранее фитнес-тренер Иванна Идуш посоветовала упражнение против выпирающего живота. Она рассказала, что «велосипед» отлично прорабатывает глубокие и поверхностные мышцы пресса.