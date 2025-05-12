Чем опасна редкая интимная близость

Врач-уролог Радмир Чотчаев рассказал о рисках, связанных с редкой половой активностью у мужчин.

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Специалист отметил, что недостаток интимной близости может привести к застою секрета в предстательной железе, что способно спровоцировать развитие патологических процессов и заболеваний этого органа.

— Железа забивается воспалительным секретом, и это приводит, соответственно, тоже к простатиту, — рассказал уролог в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Чотчаев добавил, что заболевание может появиться из-за заражения инфекциями и вирусами или травм промежности.

До этого врач-гинеколог Антонина Дорофеева рассказала «Вечерней Москве» о причинах развития рака шейки матки.

Также уролог и сексолог Екатерина Макарова объяснила, как сохранить сексуальную активность в длительных отношениях. По ее словам, нужно попробовать проводить «внеочередные свидания» с неожиданной концовкой.

До этого клинический психолог Ана Каноса рассказала, какая продолжительность интимной близости считается нормальной.