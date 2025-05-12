Какие витамины лучше — отечественные или зарубежные

При выборе витаминов следует отдавать предпочтение не только зарубежным производителям, но и отечественным, все они проходят обязательную регистрацию и проверку.

"При выборе витаминов не стоит отдавать предпочтение только зарубежным производителям, так как отечественная продукция также может быть высокого качества. Важно отметить, что все лекарственные препараты, поступающие в аптечную сеть, проходят обязательную регистрацию и проверку на соответствие заявленному содержанию витаминов и лекарственных средств", - рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина.

Она добавила, что регуляторная база в этой области сильно развита, это гарантирует качество и безопасность продукции.

"В последнее время часто говорят о том, что витамины и медицинские препараты отечественного производства сильнее и лучше", - добавила Милушкина.

Ранее "СП" сообщала, что врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала ягоды, которые помогут снизить холестерин у пожилых людей.